Bytčan Marek Kocian vyhral Detský čin roka

Deviatak zo Základnej školy na Ulici Mieru v Bytči, Marek Kocian, získal minulý týždeň ocenenie Detský čin roka v kategórii Záchrana života.

19. dec 2019 o 8:36 Michal Filek

Marek s otcom, ktorému zachránil život. Do súťaže ho prihlásili spolužiačka Paula a učiteľka Mária Hanulíková. (Zdroj: Michal Filek)

BRATISLAVA/BYTČA. Do súťaže ho nominovala spolužiačka Paula Podhorská, ktorá napísala do Bratislavy list. Opísala v ňom, ako si Marekov otec prerezal brúskou šľachu na ruke, zarezal do kosti a dostal šok. Marek mu dokázal zastaviť masívne krvácanie a zavolať pomoc.

Minulý utorok a stredu sa Marek, spolu s otcom a pani učiteľkou Máriou Hanulíkovou, zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov v bratislavskom V-klube. Dozvedel sa radostnú zvesť. Hlasujúci na celom Slovensku si spomedzi nominovaných vybrali práve jeho príbeh. Stal sa tak víťazom Detského činu roka.

„Pri vyhlasovaní som prežíval stres. Ale po zverejnení výsledkov som to bral ako zadosťučinenie. Vnímal som to tak, že je koniec a všetko je tak, ako má byť,“ povedal Marek pre MY Žilinské noviny. Na víťaza však najviac zapôsobil iný príbeh. Konkrétne príbeh Simonky, ktorej otec, mama, aj teta dostali mozgovú príhodu. „Ona sa o nich teraz stará. Bola ocenená v kategórii pomoc v rodine.“