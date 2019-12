Vyšetrovanie požiaru na Stanici Záriečie prerušili. Páchateľ i okolnosti sú neznáme

Mesto Žilina vyčíslilo škody na 186-tisíc eur.

17. dec 2019 o 8:39 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinská kriminálna polícia prerušila vyšetrovanie májového požiaru na Stanici Žilina- Záriečie. Policajti nateraz nepoznajú príčinu požiaru, ani prípadného páchateľa. Vyšetrovatelia nevedia presne preukázať, či za vznietením divadelnej sály S2 bol niečí úmysel, alebo nedbanlivosť.

Oheň sa za stále nejasných okolností rozhorel 19. mája o štvrť na dve nadránom. Zasiahol plastové pivné prepravky, z ktorých bol postavený priestor pre kultúrne podujatia. Zhorelo pódium a steny sály, požiar poškodil blízku unimobunku a rýchlo sa rozšíril na mostné teleso a piliere Rondla.

Po uhasení požiaru našli policajti na mieste incidentu chemické stopy, no znalci nepotvrdili prítomnosť látok, ktoré mohli horenie akcelerovať.

Požiar nevznikol vnútri

Experti z Požiarnotechnického expertízneho ústavu vylúčili vznik požiaru následkom technickej poruchy elektroinštalácie. Za požiarom, ktorý na dva týždne obmedzil dopravu blízko centra Žiliny, je podľa odborníkov manipulácia s ohňom.

Prečítajte si tiež Žilinská Kia sa dohodla s odbormi na novej kolektívnej zmluve Čítajte

Neexistujú však dôkazy, či prišiel niekto úmyselne podpáliť objekt na Stanici, alebo išlo o nedbanlivosť. Úmysel odborníci nevylučujú, no pri obhliadke nezistili žiadne skutočnosti, ktoré by poukazovali na zámerné zapálenie budovy postavenej z prepraviek.

Pre Mareka Adamova z kultúrneho centra Stanica je výsledok vyšetrovania zadosťučinením. Už po požiari predpokladal, že horieť nezačalo zvnútra.

„Čakali sme na to dlho, ale vždy sme verili, že príčina požiaru nebola našou vinou. Je hrozivé zistenie, že S-dvojku niekto mohol úmyselne zapáliť. A bolo by ešte hrozivejšie, najmä v súvislosti s narastajúcou agresivitou a xenofóbiou v spoločnosti podporovanou aj niektorými politikmi, ak by to niekto spravil v súvislosti s našimi aktivitami alebo hodnotami, ktoré vyznávame. Keďže sa ho nepodarilo vypátrať, nebudeme o tom konšpirovať,“ povedal v reakcii na výsledky vyšetrovania a ešte raz ocenil profesionálny prístup hasičov a všetkých, ktorí krízovú situáciu riešili.

Úmysel, či náhoda?

Vyšetrovatelia analyzovali aj možnosť, že oheň sa rozšíril na sálu S2 z nedbanlivosti pri fajčení alebo manipulácii s ohňom. V blízkosti objektu stojí lavička, pri ktorej sa bežne stretávajú ľudia. Policajti však nemajú dôkazy, aby túto hypotézu potvrdili.

Polícia prezrela kamerové záznamy a vypočula vytipované osoby, no ani to posun v prípade neprinieslo.

„Po komplexnom vyhodnotení všetkých možností okolností, zo sumáru zistení pri statickej a dynamickej obhliadke miesta konania požiaru a zo svedeckej výpovede, je príčina vzniku požiaru nezistená,“ uviedla policajná vyšetrovateľka v uznesení, v ktorom prerušila vyšetrovanie, pretože kriminalisti nezistili skutočnosti, ktoré by ich oprávňovali trestne stíhať konkrétnu osobu.

Idú ďalej

Aktivisti zažili v máji najhoršiu noc počas viac ako 15-ročneho príbehu budovania nezávislého kultúrneho centra v objekte železničnej stanice. Kruhový objekt pod Rondlom postavilo z pivných debničiek, slamených balíkov a hliny 120 dobrovoľníkov za dva mesiace v roku 2009.

Hneď po požiari ľudia zo Stanice vyhlásili, že budú aj napriek nepríjemnostiam podporovať umenie a kultúru v Žiline a neskončili ani so zveľaďovaním územia pod Rondlom. Marek Adamov sľubuje, že je v ich záujme, aby kedysi nehostinné miesto bolo čistým, bezpečným a zeleným priestorom, kde to žije kultúrou a komunitnými aktivitami.

„Málokto si ešte pamätá, ako hrozne vyzerala zastávka Záriečie a celé okolie Rondla pred sedemnástimi rokmi, keď sme začínali. Je za nami obrovské množstvo práce na kultivovaní verejného priestoru a chceme v tom pokračovať aj v spolupráci s Mestom Žilina a ŽSR, ktorí vyjadrili jednoznačnú podporu pokračovaniu našich aktivít.“

Preplatia priame náklady?

Mesto Žilina vyčíslilo škody na 186-tisíc eur. Na ministerstve vnútra si uplatňuje náhradu za priame práce vo výške 157-tisíc eur. Zvyšok tvoria nepriame náklady, ktoré znášal Dopravný podnik počas obmedzení na ceste.

Okresný úrad vyhodnotil krízovú situáciu pod Rondlom a poslal na Ministerstvo vnútra požiadavku na preplatenie výdavkov z mestského rozpočtu počas mimoriadnej situácie. Žiadosť teraz čaká na vyhodnotenie.

Už skôr zverejnené výsledky analýzy nepreukázali poškodenie betónu na pilieroch a mostnom telese Rondla vplyvom rozsiahleho požiaru. Mesto Žilina však čelilo kritike za to, že za požičanie prenosného dopravného značenia zaplatilo neprimeranú sumu.

„Keby tam boli nejasnosti, pochybujem, že by to Okresný úrad vyhodnotil ako oprávnené náklady a poslal to na predplatenie vláde,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.