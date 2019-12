MŠK zvládlo povinnú jazdu. Debutujúci mladíci strelili góly

Šošonov čaká súboj na horúcej pôde v Lučenci.

16. dec 2019 o 19:06 Tomáš Hládek

Tri kolá pred koncom súťaže hostili futsalisti žilinského MŠK nováčika súťaže z Nových Zámkov. Od Šošonov sa nič iné ako výhra nečakala, keďže Novozámčania dokázali získať zatiaľ len tri body. Žlto-zelení svoje tabuľkové postavenie potvrdzovali hneď od úvodu, ale presadili sa prvom polčase “iba“ štyrikrát. V druhom polčase sa už vrece s gólmi roztrhlo a domáci vyhrali 12:2.

„Vyhrali sme. Výsledok 12:2 je jasný, ale s hrou spokojní byť nemôžeme. V prvom polčase sme mali problém s pohybom. Našim vlastným, ale aj pohybom mladých Novozámčanov, ktorí nám svojimi protiútokmi robili problém. V druhom polčase sme zlepšili práve pohyb, výsledkom boli šance a logicky, aj góly. Do hry sa dostali aj mladíci Bevelaqua, Ftorek, Jančula a svojimi gólmi priložili ruku k dielu. Do brány sa dostal aj mladý Holák, ktorý si tiež odkrútil premiéru. Zápas tak hodnotím pozitívne aj napriek chybám. V utorok ideme do Lučenca a v sobotu do Prievidze, čím ukončíme kalendárny rok a základnú časť na vynikajúcom druhom mieste,“ zhodnotil zápas domáci kormidelník Branislav Škorec.

Mladí hráči svojim výkonom trénera nesklamali. Šošoni si mohli udržať aj čisté konto, ale v závere dvakrát inkasovali. V bráne dostal šancu mladý Holák, ktorý nahradil Herka. Skúsený brankár však podporoval svoj tím z lavičky. 19-ročný Holák bol po zápase spokojný.

„Zápas hodnotím pozitívne, od začiatku sme dominovali. Všetko sa vyvíjalo v náš prospech, čomu nasvedčovala aj tabuľka. Nepodcenili sme súpera a stále hrali svoju hru. Veľmi ma teší, že som dostal príležitosť od trénera a dostal sa na palubovku. V závere sme dostali dva nešťastné góly, ale to nevadí. Vyhrali sme a tri body ostali doma, to je dôležité,“ hovorí Holák.

16-roční mladíci sa odvďačili za dôveru

Ďalším debutantom v drese Žiliny bol Filip Jančula, ktorý svoj debut okorenil aj presným zásahom do siete Nových Zámkov.

„Som veľmi rád za príležitosť, ktorú som dnes dostal. Chcel by som poďakovať pánovi trénerovi a celému klubu za prácu, ktorú robia s nami mladými. Samozrejme, ďakujem aj chalanom z Áčka za to, ako nám pomáhajú a podporujú nás mladých. Na dnešnom debute v A-tíme ma teší najviac to, že som mal príležitosť streliť gól a tým sa poďakovať. Dúfam, že dostanem ešte príležitosť a budem aj naďalej napredovať,“ verí premiérový strelec.

Pri svojom debute sa do streleckej listiny zapísal aj Šimon Ftorek, ktorý rozvlnil sieť za Lengyelom v 30. minúte. Trénerovi sa tiež parádne odvďačil za prejavenú dôveru.

„Chcem poďakovať trénerovi a spoluhráčom za dôveru a podporu. Bol to môj prvý seniorský zápas, v ktorom som nastúpil a lepší asi ani nemohol byť, keďže sa mi podarilo streliť gól asi po tridsiatich sekundách na ihrisku. Hral som uvoľnene aj vďaka výsledku. Stále vidím, že je veľa vecí, ktoré treba zlepšovať a aj ich chcem zlepšiť. Verím, že ešte dostanem veľa šancí ukázať sa v najvyššej mužskej lige,“ nádeja sa po víťaznom zápase 16-ročný debutant. Šošonov najbližšie čaká súboj v Lučenci. Na domácej palubovke ich priaznivci môžu vidieť až v roku 2020, keď sa 4. 1. predstavia v súboji proti Leviciam.

MŠK Žilina futsal – MŠK Nové Zámky 12:2 (4:0)

Góly: 5. a 27. Ševčík, 8. a 8. Ostrák, 25. a 32. Belaník, 20. Vaktor, 24. Matejov, 27. Bevelaqua, 30. Ftorek, 34. Jančula, 40. Štrbák – 35. Vašek, 38. Druga. Rozhodovali Matula a Nemček, 50 divákov. Bez kariet.

MŠK ŽILINA: Kavčák – Holák T., Belaník, Vaktor, Ševčík, Marton, Ostrák, Štrbák, Matejov, Jančula, Ftorek, Bevelaqua, Zaťovič, Marušinec.

N. ZÁMKY: Lengyel – Kucharovič, Marík, Bacho, Druga, Molda, Petík, Vašek.

Ostatné výsledky: Banská Bystrica – Mimel Lučenec 2:4, FT Levice – TNF Prievidza 5:6, ŠK Makroteam Žilina mal voľný žreb.

1. Mimel Lučenec 11 11 0 0 104:28 33

2. MŠK Žilina FUTSAL 9 7 1 1 63:20 22

3. Banská Bystrica 10 5 1 4 48:39 16

4. ŠK Makroteam Žilina 10 4 0 6 52:53 12

5. Futsal Team Levice 9 4 0 5 40:45 12

6. MŠK Nové Zámky 10 1 0 9 28:87 3

7. TNF Prievidza 9 1 0 8 32:95 3