Séria prehier na palubovkách súperov skončila v Komárne

Po vyrovnanom priebehu sa Slávia teší z výhry o päť bodov.

15. dec 2019 o 20:32 Tomáš Hládek

V Komárne pred zápasom so Žilinou pokračovali zmeny na poste trénera. Po pár dňoch vymenil Kasuma na lavičke Novozélanďan József Molnár. V tíme nepokračuje ani skúsený Nenad Miloševič, ale novým prírastkom do kabíny sa stal Johnny Baldwin. Kurillovci cestovali na juh Slovenska v plnej sile, a tak sa od Žilinčanov očakávala druhá výhra v sezóne na palubovkách súperov.

V úvode zápasu sa hostia ujali vedenia o päť bodov, ale po následnej nedôslednosti šlo Komárno do vedenia 19:16. Úvod druhej časti patril Mereššovi, ktorý v priebehu tridsiatich sekúnd premenil dva pokusy. Strelecky sa darilo aj Američanom v drese žlto-zelených, a tak sa do šatní šlo za stavu 35:37. Vstup do druhého polčasu mali lepší hostia, ktorí sa rýchlo ujali vedenia o sedem bodov zásluhou Wigginsa a Jeftiča. Po zbytočných stratách sa však vedenie prelievalo zo strany na stranu. V poslednej časti hry si hostia strážili tesné vedenie. Záver zápasu patril Wigginsovi, ktorý nezaváhal z viacerých trestných hodov a nedovolil domácim pomýšľať na vyrovnanie. Slávia ukončila šnúru prehier na palubovkách súperov a v Komárne vyhrala o päť bodov.

MBK Komárno – BK Slávia Žilina 72:77 (19:16, 16:21, 17:21, 20:19)

KOMÁRNO: Bowman Jr. 23, Stojanov 15, Williams 14, Baldwin 11, Pipíška 0 (Marchyn 9, Halmeš 0).

ŽILINA: Wiggins 18, Jeftič 11, Rožánek 9, Woods 4, Hoferica 2 (Merešš 13, Sapp 10, Dickson 7, Tot 3, Podhorský 0).

TH: 7/10 – 14/20.

Trojky: 9/32 – 9/32.

Doskoky: 48 – 44.

Fauly: 18 – 18.

305 divákov.