Vianočné vydanie týždenníka MY Žilinské noviny v predaji už v pondelok

Vianočné dvojčíslo prináša množstvo zaujímavého čítania, ale aj obsahu na voľné chvíle plné pohody.

15. dec 2019 o 17:23 Dominika Mariňáková

Aké témy nájdete vo vianočnom vydaní MY Žilinských novín?

Téma z titulky: Za Vianoce si opäť priplatíme. Stúpli ceny potravín aj sortimentu na vianočných trhoch

Čo chcú nájsť deti pod vianočným stromčekom? Spýtali sme sa priamo ich, nechajte sa inšpirovať

Organistka je na roztrhanie. Našťastie, mám doma výborné zázemie, milujúcu rodinu, hovorí Anna Holíncová

Boli sme s dobrovoľníkmi z Červeného kríža rozdávať potravinové balíčky rodinám v núdzi. Tie pomôžu aj počas sviatkov

Vianoce máme vždy, keď sa Alexík posunie vpred, hovorí mama malého chlapca, ktorý trpí detskou mozgovou obrnou a epilepsiou

Sedemnásťročný Ľubomír Fusko z Rajca dokumentuje zvony. Neexistujú dva rovnaké, tvrdí

Od polovice decembra platí nový cestovný poriadok SAD Žilina. Nájdete ho už v pondelok v našich-vašich novinách

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov na prelome rokov čaká svetový šampionát. O šancu zahrať si na ňom momentálne bojuje brankár Jakub Lackovič z MsHK Žilina, s ktorým sme sa rozprávali

Kapitán MŠK Žilina Miroslav Káčer strávi prvýkrát Vianoce ako otec. Čo si praje pod stromček a ako hodnotí jesennú časť Fortuna ligy?

Pýtali sme sa športovcov, ako strávia Vianoce a ako hodnotia športový rok 2019

Aj v aktuálnom vydaní týždenníka MY Žilinské noviny nájdete kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina či MY Magazín s televíznym programom až do 5. januára.