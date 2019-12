Vlci pripravili Topoľčany o vedúcu pozíciu v tabuľke

Gólovo sa presadili Húževka a Prášil.

14. dec 2019 o 8:48 Tomáš Hládek

HC Topoľčany – MsHK Žilina 3:2sn (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0)

Góly: 5. Hřebíček (Kováčik, Miklík), 12. Miklík (Tomčák, Kluka) – 50. Húževka (Kokavec), 54. Prášil (Pišoja, Zahradník). Rozhodujúci samostatný nájazd – Podstavek. Rozhodovali Kollár – Číž, Hanko, 1037 divákov. Vylúčení: 2:5. Strely na bránu 25:38.

TOPOĽČANY: Halo – Huba, Ďurčo, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Španko, Bystričan, Bulák – Podstavek, Laššo, Bečka – Kluka, Tomčák, Miklík – Gergel, Uhnák, Pekarčík – Špankovič, Olejník, Kubek.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Coma, Pišoja, Housa – Síkela, Húževka, Markovič – Kokavec, Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Zahradník – Gálik, Valášek D., Pjaták.

Líder tabuľky nastúpil do zápasu sebavedomo a už v piatej minúte viedol, keď Mikoláša prestrelil Hřebíček. O sedem minút si hostia nedali pozor na kanoniera Miklíka a skúsený útočník navýšil vedenie domácich. V závere úvodnej tretiny ešte putoval na trestnú lavicu na 2+10 Lukáš Dubeň za vrazenie na mantinel. Druhá časť hry priniesla vyrovnaný hokej, v ktorom bolo cítiť, že sa Vlci dostávajú do hry. Úvod tretej tretiny priniesol veľkú šancu Topoľčian na rozhodnutie zápasu, keď mali k dispozícii presilovku o dvoch hráčov. Domáci hráči však ponúknutú príležitosť nevyužili a ľad patril hosťom. Tí najskôr znížili zásluhou Petra Húževku a o štyri minúty vyrovnal Prášil. Tretia tretina bola jasne v réžii Žiliny, čo dokumentuje aj počet streleckých pokusov v pomere 3:15. Duel dospel do predĺženia, v ktorom gól nepadol. V samostatných nájazdoch dal definitívu víťazstva Topoľčian Podstavek. Vlci po dobrom výkone získali na horúcom ľade v Topoľčanoch cenný bod.