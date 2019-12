Žilinský koncept TreskaBar si razí cestu do celého Slovenska

Ryba Žilina má záujem spolupracovať na tomto koncepte s individuálnymi partnermi.

13. dec 2019 o 19:14

Ryba Žilina vstúpila pred pár rokmi do nových vôd podnikania a popri potravinárskej výrobe a distribúcii začala rozvíjať aj vlastnú značku prevádzok rýchleho občerstvenia TreskaBar. Aktuálne tvorí túto sieť popri dvoch žilinských prevádzkach na mape Slovenska aj ďalších šesť moderne zariadených bufetov s kvalitným rybím a lahôdkovým sortimentom. Všetky nesú aj spoločnú vizuálnu identitu žilinskej zlatej rybky, ktorá sa spája s najpredávanejším produktom tresky na Slovensku. Kľúčom úspechu konceptu je obojstranné partnerstvo s lokálnymi prevádzkovateľmi, na ktoré sa chce líder tohto segmentu zamerať v roku 2020 ešte intenzívnejšie.

Žilinský potravinársky producent tento rok napredoval vo viacerých oblastiach. Výrazne investoval do nových technológií a reorganizácie výroby, posilnil personálne obsadenie svojho kľúčového riadiaceho tímu, a venoval sa aj ďalším aktivitám na podporu značky. Jednou z nich je aj stratégia práce s konceptom TreskaBar, do ktorého Ryba Žilina zapája aj individuálnych partnerov. Práve o nej sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom tejto spoločnosti Michalom Britvíkom.

Ako koncept TreskaBar funguje a čo vašim partnerom prináša?

"Spolupráca na koncepte TreskaBar je založená na vzájomnej zmluve, ktorú je možné v prenesenom význame chápať ako franšízu. V zásade ňou z našej strany umožňujeme partnerovi používať naše chránené znaky, ktoré zahŕňajú náš logotyp ako aj samotný názov TreskaBar v našom dizajne. Partner tak získava právo disponovať silou značky PRETO Ryba Žilina, ktorá dnes tvorí viac ako 70 % trhu s rybími a lahôdkovými produktami. Týmto vzťahom poskytujeme aj potrebné know-how a poradenstvo pri zariaďovaní a následnom udržiavaní chodu modernej prevádzky s občerstvením podľa najvyšších štandardov kvality. Pre našich B2B partnerov teda tento systém predstavuje šancu byť úspešní v gastro podnikaní s dobrou značkou a hotovým konceptom. A pre nás je to príležitosť ešte výraznejšie sa ako značka etablovať v oblasti, ktorá má v našej krajine dlhodobú tradíciu. V minulosti sa chodilo takmer v každom meste „do Ryby“. My chceme v tomto ako lídri segmentu spolu s partnermi pokračovať práve cez rozvíjanie značky TreskaBar."

Čo musia prevádzkovatelia, samotní majitelia lokálnych prevádzok, absolvovať preto, aby mohli s touto značkou pracovať?

"Ešte pred začiatkom spolupráce sa snažíme úvodnou analýzou posúdiť a nastaviť plánovanie nového TreskaBaru s ohľadom na budúcich zákazníkov, ktorých spokojnosť je pre nás na prvom mieste. Pri rokovaniach s partnerom, ktorý poskytuje daný priestor a plánuje v ňom investíciu, posudzujeme konkrétne parametre novej prevádzky, ako je jej lokalita, dostupnosť, možnosť parkovania v okolí a pod. Keď dôjde k pozitívnej dohode, pristúpime k uzatvoreniu spomínanej zmluvy."

Aktuálne je na mape Slovenska dovedna osem prevádzok - TreskaBarov. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Aké povinnosti z nej pre partnerov vyplývajú?

"Obchodný partner dáva vo vzťahu k nám súhlas primárne v troch oblastiach. Na vstupe uhradí licenciu za poskytnuté práva, ktorú my následne spätne preinvestujeme do prípravy danej prevádzky. Zmluvou sa ďalej zaväzuje odoberať iba produkty našej značky, ak máme ich kategórie v portfóliu, a predávať ich v takej kvalite, akú požadujeme. A v neposlednom rade mu zo zmluvy vyplýva povinnosť umožniť nám vykonávať kvalitatívne audity a poskytovať informácie o predaji a spätnej väzbe zákazníkov."

Spomenuli ste preinvestovanie ceny za licenciu v úvode. Čo to znamená?

"Z poskytnutých prostriedkov zabezpečíme pre partnera architekta, ktorý má skúsenosti nielen s naším dizajn manuálom, ale aj so samotnou logistikou gastro prevádzok, hygienickými predpismi a pod. Pripraví pre neho po vzájomných konzultáciách kompletný layout a dizajnový návrh priestorov. V tomto procese je vždy snahou rešpektovať konkrétny priestor a teda vyzdvihnúť vo finálnom návrhu to, čo je na danom mieste originálne a pekné. Architekt vyhotoví aj kompletné zadanie pre remeselníkov na výrobu našich prvkov grafickej identity. Ich výrobu taktiež uhradíme zo zaplatenej licencie. Ostatné náklady spojené s výstavbou resp. rekonštrukciou priestorov si hradí, samozrejme, samotný partner – v závislosti od ich veľkosti a investícií do zariadenia."

Keďže ide o vašu vlastnú značku a je vo vašom záujme s ňou pracovať, ako je to s marketingovou podporou prevádzkovateľa z vašej strany?

"Samozrejme, ako poskytovatelia licencie na značku chceme poskytovať pridanú hodnotu partnerom aj v tejto oblasti. Pri otvorení novej prevádzky realizujeme lokálnu B2C komunikáciu – cez regionálne médiá ako aj roadshow v danom meste, počas ktorej využívame náš pojazdný TreskaBar. Ide o špeciálne upravenú dodávku, ktorou prichádzame s našimi produktami priamo za zákazníkmi. Taktiež investujeme vlastné prostriedky do online komunikácie cez naše profily na sociálnych sieťach. Je v našom záujme hlásiť sa k tomuto konceptu a pracovať s ním v komunikácii smerom ku koncovým zákazníkom stále viac."

Sortiment každého TreskaBaru je zostavovaný podľa individuálnej dohody. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Ako prebieha následný, dlhodobý vzťah medzi vami a majiteľmi TreskaBaru?

"Náš partner sa po otvorení TreskaBaru stáva naším odberateľom so všetkými štandardnými náležitosťami. Podpíšeme s ním kúpno-predajnú zmluvu, dohodneme sa na cenníkoch, systéme flexibilných objednávok – približne 2 až 3 závozoch týždenne. Každý prevádzkovateľ má prideleného obchodného zástupcu Ryba Žilina, ktorý sa stará o jeho objednávky a dodávky tovaru. Navyše sa môže kedykoľvek obrátiť aj na nášho špecialistu predaja dedikovaného práve pre partnerstvá TreskaBar."

Do akej miery majú partneri voľnosť pri výbere sortimentu do svojho TreskaBaru?

"Sortiment každého TreskaBaru je zostavovaný podľa individuálnej dohody. Samozrejme, je na partneroch, ktoré z produktov v našom portfóliu budú odoberať. Prirodzeným poslaním TreskaBaru je ponúknuť možnosť posedieť si v modernom štýle pri tradičnom „desiatovom“ sortimente rybích a lahôdkových šalátov. Preto sú v každom TreskaBare základom čerstvo dovezené produkty priamo z našej výroby v Žiline a Častkovciach. Ak na to majú partneri kapacity a zariadenie, môžu do ponuky zahrnúť aj varené či vyprážané jedlá zo sortimentu našej značky Radoma. Snažíme sa vždy počúvať spätnú väzbu. Aj preto plánujeme rozširovať náš sortiment s tradičnými slovenskými polievkami, ktoré sú nenáročné na rýchlu tepelnú prípravu v TreskaBare a máme na ne dobré ohlasy od zákazníkov."

A naša otázka na záver - akým všetkým potenciálnym partnerom by ste odporučili informovať sa u vás o koncepte TreskaBar?

"Z našej skúsenosti dokáže koncept TreskaBar osloviť primárne individuálnych partnerov z rozličných oblastí, ktorí uvažujú o nových biznis plánoch a ťahá ich to do sektora rýchleho občerstvenia. Rokujeme aj s už skúsenými podnikateľmi, ktorí chcú rozšíriť svoje gastro portfólio a zaradiť do neho aj takúto originálnú prevádzku s tradičným slovenským sortimentom. Vieme byť súčinní už aj od úrovne developovania nových stavebných projektov, pri ktorých by majitelia uvažovali o zakomponovaní TreskaBaru ako ich súčasti. V neposlednom rade sú medzi našimi partnermi aj takí, ktorí hľadali cestu, ako osviežiť svoje existujúce prevádzky bufetového typu, a práve TreskaBar im ponúkol želaný „upgrade“."

Zoznam prevádzok TreskaBar:

TreskaBar Žilina, Športová 9 – vlastná „vlajková“ prevádzka Ryba Žilina

TreskaBar Žilina, Štrková 1097

TreskaBar Rajec, Námestie SNP 18 (dom služieb)

TreskaBar Bytča, S. Sakalovej 88

TreskaBar Považská Bystrica, M. R. Štefánika 171/24

TreskaBar Martin, Červenej Armády 12

TreskaBar Prešov, Jilemnického 1

TreskaBar Trenčín, Palackého 33

V najbližších týždňoch ešte do konca roka 2019 sa plánuje otvoriť aj prevádzka TreskaBar Nitra na Novozámockej ul. 102 v Nitre. A v štádiu prípravy sú aj ďalšie prevádzky, ktoré pribudnú v priebehu budúceho roka.

V prípade záujmu o spoluprácu na koncepte TreskaBar sa môžete obrátiť na marketingového špecialistu pre obchod z Ryba Žilina: Mgr. Lucia Kukanová, tel.: +421 905 791 626, e-mail: lucia.kukanova@rybaza.sk