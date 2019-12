Kariéru ligového hráča mu ukradlo zranenie, do MŠK Žilina sa však po rokoch vrátil

Marek Filo pracuje v žilinskom klube ako kondičný tréner a zároveň hráva futbal za štvrtoligový Makov.

B-tím MŠK Žilina ukončil jesennú časť dvoma priateľskými zápasmi. Jeden z nich odohral v polovici novembra doma a toto stretnutie prinieslo zaujímavú konfrontáciu. V drese mužstva ŠK Javorník Makov, ktorému mladí futbalisti z MŠK čelili, totiž vybehol na trávnik štadióna pod Dubňom Marek Filo. Aktuálne najlepší strelec IV. ligy Sever je nielenže odchovancom MŠK Žilina, ale zároveň pôsobí ako kondičný tréner práve pri rezerve MŠK a výbere U19.

„Nechcel som hrať, ale okolnosti ma napokon donútili. Chalani si ma celý týždeň pre to doberali. Bolo to pre mňa špecifické, ale hlavné je, že sme si zahrali,“ prezradil s úsmevom Marek Filo. Rodák zo Žiliny dokonca v spomínanom dueli dvakrát skóroval, rozdiel dvoch súťaží sa však na konečnom výsledku prejavil. Domáci zdolali Makov 6:2.

Osudové Dubnice

Marek Filo začínal s futbalom v MŠK už v kategórii prípravky. Postupne sa prepracovával do výberov vo vyšších vekových kategóriách, klub ho poslal získavať skúsenosti aj na hosťovanie. V roku 2009 však prišlo niečo, čo pribrzdilo, ba dokonca zastavilo kariéru mnohých nádejných futbalistov. Zranenie.

„V Budatíne vtedy, za trénera Hapala, hralo áčko prípravný zápas s Dolným Kubínom. Dal som dva góly a povedali mi, že o týždeň neskôr, v stredu či vo štvrtok, by som sa mal pripojiť k áčku. A v utorok som si na tréningu odpálil meniskus,“ spomína.

Keď sa zotavil po operácii, zistil, že jeho pozíciu na ihrisku už obsadili iní. Nasledovalo hosťovanie v Banskej Bystrici a neskôr trojročné hosťovanie v Považskej Bystrici, ktoré sa zmenilo na prestup: „Chceli tam rozbehnúť futbal, postúpiť zo štvrtej ligy do druhej. Nám sa však, žiaľ, za tie roky nepodarilo postúpiť ani zo štvrtej ligy do tretej. Odtiaľ som išiel do Tepličky.“

Teplička bola v tom čase prepojená s Dolnou Tižinou a pod spoločnou hlavičkou FK Fatran sa mužstvu podarilo postúpiť zo štvrtej až do druhej ligy.

„Tam sme sa síce zachránili, ale v klube nastali problémy. V tom čase som sa zoznámil s pánom Švecom, ktorý mi dal ponuku ísť do Novej Dubnice. Mal som rôzne ponuky, napríklad z Borčíc či z Rakúska. Bolo to ťažké rozhodovanie. Pán Švec však na mňa dobre zapôsobil. Navyše, v tom čase som už pôsobil ako fitness tréner a jeho ponuka bola spojená do budúcna aj s mojím pracovným zameraním. Takže som prikývol. V Novej Dubnici som odohral jeseň a v zime sme viacerí hráči spoločne s majiteľom odišli do Dubnice nad Váhom,“ spomína Marek Filo.

Tamojší klub hral v tom čase tretiu ligu, po jesennej časti však mal na svojom konte len 15 bodov: „Ja som tam prišiel ako hrajúci asistent trénera a zároveň kondičný tréner. Cieľom bola záchrana. Vtedy sa zužovala liga, vypadávalo šesť mužstiev. Keď sme sa s kolegom Peťom Jakušom na to pozerali, vedeli sme, že to bude ťažká misia. Ale nejako sme to dali dokopy a po jari sme skončili na šiestom mieste. Vzhľadom na situáciu to bol obrovský úspech.“