Dramatik Miklós Forgács sa po rokoch vracia s novou hrou do žilinského divadla

Pre Mestské divadlo v Žiline napísal hru Bezzubatá, ktorá bude mať premiéru v sobotu 14. decembra v réžii Eduarda Kudláča.

Dramatik, dramaturg a režisér Miklós Forgács sa vracia do Mestského divadla Žilina po 20 rokoch, kedy rovnako spolupracoval s režisérom Edom Kudláčom. Patrí k dvojjazyčným autorom, pretože tvorí vo svojej materinskej maďarčine a aj v slovenčine. Pre Mestské divadlo v Žiline napísal hru Bezzubatá, ktorá bude mať premiéru v sobotu 14. decembra v réžii Eduarda Kudláča. Forgács do svojho textu zašifroval mnohé povery, mýty alebo menej známe bizarné fakty. Preto nás núti klásť otázky a pátrať po významoch.

Otvárate sezónu Hey! Slováci Mestského divadla Žilina, ktorá je založená na slovenských pôvodných textoch, napísaných na objednávku divadla, ako Maďar žijúci na Slovensku.

Áno, môj materinský jazyk je maďarský a štátna príslušnosť slovenská. Je to možno také provokatívne, či sa to prijíma pre vás ťažko, alebo ľahko, ale pre mňa je slovenčina cudzím jazykom. Musel som sa ho zvlášť naučiť a cítim sa v ňom byť hosťom, ale takým veľmi blízkym hosťom.

Text Bezzubatá ste však písali po slovensky. Ide o štylizovaný jazyk. Ako sa vám písalo jazykom, v ktorom, ako ste povedali, sa cítite hosťom? Bol to boj napísať hru po slovensky?

Pre mňa, všeobecne, je písanie boj. Absolútne nepíšem ľahko. Je to zápas, to je dobré slovo. Ja tak po každej vete zomieram.

Ale potom sa znovu narodíte...

No veď presne. Ťažký pôrod. Aj v maďarčine používam štylizovaný jazyk. Aj keď sa vždy snažím o nejakú prirodzenosť alebo autenticitu. Písať po slovensky je pre mňa v niečom ťažšie, ale v niečom aj ľahšie. V maďarčine ma zmetie to, že mám absolútnu slobodu v pohybe. Zdanlivú. Mantinely v slovenčine sú užšie, tým pádom je to trochu menej slobodné, ale práve preto, že je tých možností menej, píše sa mi zároveň ľahšie. Niekedy tie užšie hranice pomáhajú. Podržia vás. Mám rád také zadania, kde vám niečo určia. Uberú vám zo slobody. Lebo ináč je to strašne bezbrehé. Ja som dosť nerozhodný.

Fascinujú vás oblaky, fraktály, chaos, entropia – to sú všetko pre vás témy, s ktorými pracujete. Ale veľmi ťažko uchopiteľné témy.

Sedem rokov som robil novinára a absolútne nemám nejaký vzťah k faktom. Práve v novinárčine sa mi zdalo, že keď napíšem veľa čísiel a hodnôt, keď sa to bude dať zrátať, tak vtedy to bude konkrétne. Potom z toho vznikli také zvláštne bizarnosti.

Dokážete preniknúť cez tie čísla k podstate? V podstate nie. Mňa vždy zaujímali paralelné svety, hranice medzi fikciou a realitou. Vždy som sa rád pohrával s tým, že nevieme určiť, ako fikcia presahuje, preniká do našej reality. Cez novinárčinu som pochopil, že ani tá najtvrdšia realita vás neprivedie bližšie k podstate.

Skúmanie podstaty, to je aj v pozadí hry Bezzubatá. O akých témach ste uvažovali pri písaní tohto textu?

Už samotný paradox, že o živote, o existencii hovorím cez smrť. Skúmam existenciu, bytie smrti. To je paradox, ktorý má láka, ktorý je zaujímavý.

Navyše Smrť, tá bytosť, ktorá možnože je Smrťou, má amnéziu, borí sa v spomienkach, pravých či falošných, celistvých či fragmentárnych, matných a jasných. Čo je to minulosť? Čo je to čas? Čo je to pamätať si niečo? Čo je to môj život? Čo sú to skúsenosti? A navyše, možnože je tehotná, čo je zase paradoxné, že bytosť, ktorá možnože je smrťou, stráca svoju predošlú existenciu, ale čaká v podstate nový život. Toto celé sa mi zdalo veľmi zaujímavé, ale nechcel som vytvoriť metaforu, myslel som to dosť konkrétne.

Chceli ste, aby vaša Smrť bola niekým konkrétnym?

No nevieme, kým je. Možnože si to len o sebe myslí. Mne sa to páči, že všetko je otvorené a každý si na to môže dať vlastnú odpoveď. Aj Eduard Kudláč bude ponúkať vlastné interpretácie a práve jeho režijná interpretácia, jeho odpovede, nie moje, budú pre divákov zaujímavejšie. Je to otvorený materiál.

Veľakrát som počul, že moje texty sú príliš symbolické a metaforické. Nechcem nikdy písať v metaforách. Ja tú bytosť, toho človeka, tú babu cítim veľmi konkrétne. Možnože ju nevidím existenciálne, ale cítim ju ako normálneho človeka, ktorý sa stráca vo svete, v ktorom žije. Zaujíma ma práve ten myšlienkový prúd, prúd vedomia. To je tá realita, ktorá obklopuje Smrť. To je pre mňa zaujímavé, že sa vydáš sa na cestu a nevieš, kam sa dostaneš. Všetko je aj hlbšie, aj banálnejšie. Všetko je také krehké.

Píšete otvorené texty, ktoré ponúkajú viac interpretácií. Môžeme teraz hľadať, kto je vlastne hlavná postava, ale na začiatku písania ste asi konkrétne z niečoho vychádzali, aj keď ste to niekoľkokrát počas procesu písania spochybnili, alebo nie?

Áno, že existuje človek, ktorý zrazu začne pochybovať, že v jeho živote nie je nič isté. Navyše ma zaujíma, ako sa rodia mýty a legendy, ako sa stane náš život nejakou legendou alebo mýtom. Je to taká spleť cez čas, cez fyzickú existenciu, cez históriu. Neviažeme sa k tomuto životu, čo žijeme konkrétne, ale cez kultúru, dejiny a všelijaké iné kódy žijeme naraz aj paralelné životy. Dotýka sa nás niečo, čo sa udialo dávno. Alebo sa možno ani neudialo, ale je to len interpretácia nejakých banálnych javov. Tie banálne javy sú natoľko dôležité, záhadné, že k tomu vymyslíme celú kozmológiu, celú spleť mýtických príbehov. Mňa zaujíma, ako jeden nudný, všeobecný, banálny človek nosí tento celok univerza.

V texte Bezzubatá sa objavuje množstvo bizarných vecí, kde beriete inšpiráciu?

Mne veľmi vyhovuje táto doba. Akoby sme sa borili cez fragmenty a ruiny informácií, ktoré nás obklopujú. Nič nie je celistvé. Všetko sú to len útržky a my sa boríme cez tie útržky informácií. Tuto uvidím niečo, nejaký fľak a z toho sa poskladá nejaký kaleidoskop. Tá bizarnosť je skôr o tom, že nepoznáme celok, že vidíme len ten fragment. Tie celky sú ináč celkom jasné a nudné, si myslím. Na jednej strane ma táto fragmentárnosť zabáva. Páči sa mi to, že stále vidím len nejaké detaily, hrám sa s nimi, alebo ony sa hrajú so mnou. Na druhej strane túžim po tom, aby som niečo obsiahol, aby som bol hĺbavý, aby som našiel podstatu. Tento pocit mi dodáva práve smrť. Už je tam bodka a ja už vidím tú hrubú čiaru, tú časť kultúry, umenia, ktorú už môžem skúmať. Koniec znamená, že ja sa môžem začať zoznamovať s niečím celistvým.

Divadelná sezóna Hey! Slováci Mestského divadla Žilina hovorí o vybočení z normálu. Vaša Smrť tiež vybočila z toho, ako zvykneme smrť vnímať. Ocitla sa vykoľajená. Pátrate po identite človeka cez Smrť. Ako vnímate toto vybočenie v súvislosti s vaším textom?

Smrť žije práve na tej hrane. Bez žijúcich by nemohla existovať, ale nepatrí na tú druhú stranu, je len transportérom medzi tými dvoma svetmi. Paradoxným spôsobom skôr patrí do sveta živých. Celý život ukončuje život. Tá normalita je zvláštnou otázkou, lebo potrebuje živých, aby mohla skoncovať so životom.

Máte potrebu provokovať svojou tvorbou?

Vždy chcem strašne provokovať a vždy sa mi to darí menej, ako po tom túžim. Zistil som, a už som sa s tým aj celkom zmieril, že moje texty sú príliš intelektuálne, aby mohli byť provokáciami. Neprovokujú len tematicky, ale provokujú aj formálne. Formálna provokácia si vyžaduje istú intelektuálnu námahu. A provokácia je najúčinnejšia, keď ju pochopíte hneď. Moja provokácia je len pre tých, ktorí neutečú po prvých chvíľach. Moja provokácia chce zvedavých ľudí. A práve tí, ktorých chceme provokovať, nie sú zvedaví. Sú zaujatí povrchom. Ich komfortná zóna si vyžaduje aj na zložité otázky dávať úplne jednoduché odpovede. Všetko ma provokuje, čo je trošku zložitejšie, vrstevnatejšie. Ale provokovať chcem.