Slávia prelomila šnúru prehier. Merešš a Rožánek si nepočuli vlastného slova

Kurillovci sa najbližšie predstavia v Komárne.

12. dec 2019 o 10:32 Tomáš Hládek

Zápas s Handlovou sa pre Žilinčanov začal podobne ako ten v Prievidzi, keď sa ich súper dokázal hneď v úvode presadiť strelami za tri body. Tentokrát však Slávia úvod neprespala a najmä zásluhou Dicksona a Wigginsa sa držala na dostrel. V druhej štvrtine sa prvýkrát presadil aj Jakub Merešš, ktorý sa napokon stal najlepším strelcom duelu.

„Konečne sme nastúpili s väčšou energiou ako v predošlých zápasoch. Sériu prehier sme chceli za každú cenu zlomiť, čo sa nám podarilo. Celý týždeň sme sa pripravovali na sto percent a toto je výsledok,“ hovorí vysoký žilinský basketbalista.

Efektívny bol aj druhý Žilinčan Róbert Rožánek, ktorý v zápase zaznamenal len o jeden bod menej ako Merešš.

„Zápas bol celkom vyrovnaný. Handlová na začiatku trafila veľa striel, padlo jej veľa pokusov za tri body. Dostali sa do mierneho vedenia. Potom sme však zareagovali, im trocha prestalo padať a nám začalo. Utrhli sme sa do mierneho vedenia, a tak sa to držalo celý čas,“ zhodnotil zápas autor 22 bodov.

Žilinský dvojzáprah hral skutočne s chuťou až sa doslova zrazil, keď Rožánek tvrdo narazil do Merešša, po čom ostali obaja domáci hráči na zemi. Našťastie, sa táto vtipná situácia zaobišla bez zranení a tvrdú hru si Slávia preniesla aj do obrany.

„Rozhodla agresivita. Aj keď sme dostali 89 bodov, tak si myslím, že sme dobre bránili a pomáhali si. Hlavne sme hrali s energiou a chuťou,“ hovorí Merešš, ktorý v zápase zaznamenal viacero pekných smečov, ktorými potešil oko fanúšika.

Skvelá atmosféra

Radosť z toho asi nemali fanúšikovia hostí, ktorí prišli pod Dubeň v hojnom počte.

„Hosťujúci fanúšikovia narobili poriadne veľa hluku. Hralo sa super. Častokrát sme nepočuli, keď rozhodcovia niečo zapískali. To k tomu patrí,“ dodáva Rožánek, s ktorým súhlasil aj Merešš: „Bola skvelá atmosféra. Sám seba som nepočul, keď sme hrali. Fanúšikom Žiliny aj Handlovej patrí vďaka a verím, že budú chodiť aj naďalej.“

Kurillovcom sa na domácej palubovke darí viac ako na ihriskách súperov, kde zatiaľ zvíťazili len raz.

„Domáca atmosféra, ktorú tu máme vytvorenú, je neskutočná a veľmi dobre sa nám hrá. Musíme hrať s oveľa väčšou energiou a nasadením aj vonku, aby sme dokázali porážať aj súperov na ich palubovke,“ myslí si Merešš.

Rožánek verí, že sa po výhre Žilinčania chytia aj na palubovkách súperov. Najbližšie ich čaká zápas v Komárne.

„Mentálna výhoda je na našej strane, keď hráme doma. Vonku sme zatiaľ takí zakríknutí. Dúfam, že to v nejakých zápasoch prelomíme a chytíme sa aj na vonkajších palubovkách. Komárno nie je doma nikdy ľahký súper. Hrá sa tam ťažko, chodí ich podporiť veľa ľudí. V domácej hale sú omnoho sebavedomejší aj keď majú teraz zdravotné problémy. Do zápasu však ideme s cieľom zvíťaziť,“ zakončil Rožánek.

BK Slávia Žilina - MBK Baník Handlová 97:89 (23:25, 24:21, 23:21, 27:22)

ŽILINA: Rožánek 22, Dickson 21, Wiggins 14, Woods 6, Tot 2 (Merešš 23, Sapp 9, Hoferica a Podhorský 0).

HANDLOVÁ: Radukič 23, Mrviš 18, Halada 10, Petráš 9, Jašš 6 (Mitrovič 21, Jankovič 2, Dolník a Mátych 0)

TH: 25/18 - 7/6, Fauly: 12 - 23, Trojky: 9 - 13, Rozhodovali: Ženiš, Šarišský, Hudec, 500 divákov.