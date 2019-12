FOTO: V Žiline si zaspievali koledy, prišli aj v tradičných krojoch

Na Námestí Andreja Hlinku sa tradične konalo podujatie Slovensko spieva koledy.

11. dec 2019 o 19:28 Alexandra Janigová

Na Námestí Andreja Hlinku zneli aj tento rok, a to už po tretíkrát, vianočné koledy. Tak ako minulý rok aj dnes sa Žilina pripojila k akcii Slovensko spieva koledy. Nová iniciatíva chce podnietiť Slovákov, aby si zaspievali tri koledy v jeden deň a v rovnakú hodinu. Tentokrát si si koledníci spolu so Žilinčanmi zaspievali piesne ako Dobrá novina, šťastná hodina, Ó chýr preblahý, Búvaj dieťa krásne, Narodil sa Kristus Pán a Tichá noc

Aj tento rok akciu podpori aj ženy zo Živeny, ktoré si pri tejto príležitosti obliekli krásne kroje. "Neváhali sme, keď nás oslovili z redakcie MY Žilinské noviny a sme veľmi radi, že s nami rátali aj tento rok. Koledy boli dané a naše ženy ich poctivo trénovali dokonca aj s polu s harmonikárom. Prišli sme aj v našich tradičných krojoch, ktoré má náš miestny odbor v Žiline, " povedala Martina Pazderníková, predsedníčka spolku Živena v Žiline.

Perníky pre účastníkov napiekli ženy zo Živeny. (zdroj: ALEXANDRA JANIGOVÁ )

V krojoch prišiel aj súbor z Tepličky nad Váhom. "Sme veľmi radi, keď sa môžeme zúčastniť na takejto akcii. Je dobré keď sa ľudia zastavia a zaspievajú sa. Na skúškach sme sa pripravovali počas piatkov. Sú to krásne veľmi citové piesne. Keď sa človek zahĺbi do toho textu, tak už cíti akoby Vianoce," povedala Ľudmila Gulášová z Folklórnej skupiny Straník z Tepličky nad Váhom, ktorí prišli aj tento rok. Podľa nej sa podobnou akciou ľudia spájajú. "Sami to pociťujeme, keď sa ku nám ľudia pripoja a s nami si zaspievajú."

Slogan kampane„V jeden deň, jednu hodinu, spoločne na celom Slovensku“ sa snaží vyjadriť hlavnú myšlienku - spojiť sa v jeden konkrétny čas na rôznych miestach krajiny a ako veľká rodina spoločne osláviť príchod Vianoc.