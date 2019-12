Vzbura žilinských mestských častí. Žiadajú viac investícií

Do jednotlivých žilinských miestnych častí sa vráti časť z výberu zvýšenej dane z nehnutľnosti.

12. dec 2019 o 4:51 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinské mestské časti si prilepšia. Do niekdajších obcí, ktoré sa pred desaťročiami pričlenili do Žiliny, sa dostane podstatne viac peňazí. Keď sa na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovalo o zvyšovaní daní za nehnuteľností, poslanci, ktorí zastupujú okrajové mestské časti, si vydupali viac peňazí do svojich volebných okrskov.

Skupina poslancov pohrozila, že nezdvihne ruku za zvýšenie daní z nehnuteľnosti, ak sa časť z týchto peňazí nevráti do území, v ktorých sa vyberie.

Ján Pažický reprezentuje v zastupiteľskom zbore obvod, v ktorom je až osem mestských častí. Tvrdí, že denne sa stretáva s otázkami, čo majú ľudia z mestských častí z toho, že patria pod mesto Žilina. Podotýka, že za posledné roky sa v týchto mestských častiach veľa neurobilo. Chýbajú chodníky, niekde dokonca aj kanalizácia, voda z verejného vodovodu a plyn.

„Občania argumentujú tým, aby sme sa pozreli na iné obce, ktoré ostali samostatné. Tie sú vybudované, ako napríklad Snežnica. Dane v mestských častiach platia občania rovnaké, ale životné podmienky sú nedôstojné 21. storočia,“ upozorňuje Pažický.

Tretina sa vráti

Viac ako 18-tisíc obyvateľov žije v štrnástich žilinských mestských častiach. Majú pocit, že mesto si ich dlhodobo nevšíma. Sťažujú sa, že cesty už dlhé roky nevideli čerstvý asfalt, chýbajú chodníky, priestory na kultúru, trávu tu kosia menej často a na pluh sa v zime čaká podstatne dlhšie.

Poslanci Jozef Juriš a Rastislav Johanes podali návrh, aby mestské časti mali aspoň niečo z toho, že platia rovnaké dane ako obyvatelia z centra mesta a žilinských sídlisk. Zastupiteľstvo súhlasilo, že minimálne 30 percent zo sumy z celkového odhadovaného výberu dane z nehnuteľnosti sa investuje späť do mestských častí.

„Mesto na tento účel vytvorí samostatné fondy, pre každú miestnu časť osobitne, do ktorých budú prevádzané nové, prípadne nevyčerpané prostriedky,“ píše sa v uznesení. Tento mechanizmus bude platiť, ak nedôjde k poklesu výberu daní.

„Dávame garanciu ľuďom, že peniaze, ktoré od nich vyberieme, vrátime im naspäť a budú sa môcť vo svojim mestských častiach cítiť príjemnejšie,“ odkázal poslanec Jozef Juriš, ktorý zastupuje Trnové, Rosinky a Bytčicu.

Poslanec Branislav Delinčák predpokladá, že ročne vďaka tomuto opatreniu mesto preinvestuje asi 3 milióny eur. „Konečná správa pre Žilinčanov je taká, že ideme síce platiť vyššie dane, ale tieto dane sa priamo premietnu do mestských investícií,“