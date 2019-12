Nečakaný úspech Žilinčanov na majstrovstvách Slovenska v karate

Dovedna získali deväť cenných kovov.

10. dec 2019 o 18:11 Karate klub Žilina

V sobotu 7. decembra sa v Trnave konali Majstrovstvá Slovenskej republiky mladších dorastencov, dorastencov, juniorov a U21 v karate. Na turnaji sa predstavilo 420 pretekárov z 55 klubov, pričom dovedna vytvorili v športovom zápase kumite a súborných cvičeniach kata až 456 štartov. Podujatie býva tradične vrcholom sezóny v uvedených vekových kategóriách a jeho význam ešte zvyšuje skutočnosť, že sa jedná o nominačný turnaj ME. V hre o miestenku do Budapešti mal aj klub AC UNIZA svoje želiezko v ohni.

Ocenenia pre víťazov Slovenského pohára

Slávnostný úvod podujatia sa niesol v znamení oceňovania víťazov Slovenského pohára. Medzi najlepšími tentoraz stáli aj Tomáš Králik a Sarah Hrnková. Obaja menovaní nenašli v jednotlivých kolách Slovenského pohára žiadneho premožiteľa a dominovali v kategóriách kumite mladší dorastenci - 55 kg, resp. kumite ženy U21 - 61 kg.

Za pozornosť stoji tiež oceňovanie osobnosti slovenského karate. Tejto pocty sa dostalo aj Milošovi Oravcovi, ktorý bol v roku 1989 členom tímu majstrov Európy klubových družstiev, pričom tento historický úspech slávil už svoje 30. narodeniny. Žilinčanovi bol udelený stupeň technickej vyspelosti 2. dan.



Po slávnostnom úvode sa však už rozbehla samotná súťaž v športovom zápase kumite.

Prečítajte si tiež: Po ďalšej prehre sa v Makroteame zrejme chystajú zmeny v kádri Čítajte

Hrnkovej tretí titul a cenné body v nominácii

Prvou, ktorá zasiahla do bojov o majstrovské tituly, bola juniorka do 21 rokov Sarah Hrnková. Tá bola ako jediná Žilinčanka v hre o nomináciu na februárové ME. Jej počínanie tak bolo o to dôležitejšie. Sarah sa však s tlakom vysporiadala na výbornú a po víťazstvách vo všetkých troch svojich zápasoch si na svoje konto pripísala už tretí individuálny titul majsterky SR. Aby toho nebolo málo, na najvyšší stupienok sa vrátila ešte raz, ako hosťujúca členka teamu MŠK Žiar Nad Hronom v súťaži družstiev.

Finálová účasť Králika a štyrikrát bronz

Vo svojej početnej kategórii si vynikajúco počínal aj Tomáš Králik, ktorý to postupne dotiahol až do finále. Tam však už na svojho súpera nestačil a domov si napokon odviezol veľmi cenné striebro.



Konkurencia v žilinskom klube narastá, čoho dôkazom sú aj ďalšie individuálne medailové umiestnenia. Spomínané duo totiž bronzmi napodobnili Michal Kočuta, Monika Nováková, Miroslava Pevalová a Sára Dudjaková. Tesne za medailovým stupienkom zaostali "zemiakoví" Aneta Pechotová, Adam Remiš a Romana Vaščáková. No napokon ani títo neobišli naprázdno.

Medailové zásahy v súťaži tímov

V súťaži družstiev žilinský klub nominoval štyri družstvá, pričom až v troch prípadoch ich štart znamenal medailový zásah. Bronzy tímov dorastencov, dorasteniek a junioriek tak uzavreli konečnú medailovú bilanciu Karate Klubu AC UNIZA Žilina na jednu zlatú, jednu striebornú a sedem bronzových medailí. Touto štatistikou Žilinčania viac než zdvojnásobili svoju medailovú zbierku z predošlých rokov.

Umiestnenia žilinských karatistov na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a juniorov v karate:

1. miesto - MAJSTERKA SR:

Hrnková Sarah - Kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 61 kg.

2. miesto:

Králik Tomáš - Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55 kg.

3. miesto:

Dudjaková Sára - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59 kg,

Pevalová Miroslava - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59 kg,

Nováková Monika - Kumite kadetky 14-15 rokov do 54 kg,

Kočuta Michal - Kumite kadeti 14-15 rokov do 57 kg.

Družstvo AC UNIZA kadeti (Kočuta, Remiš, Labuda),

Družstvo AC UNIZA kadetky (Nováková, Pechotová, Bytčanek),

Družstvo AC UNIZA juniorky (Pevalová, Dudjaková, Vaščáková).



5. miesto:

Pechotová Aneta - Kumite kadetky 14-15 rokov do 54 kg,

Remiš Adam - Kumite kadeti 14-15 rokov do 63 kg,

Vaščáková Romana - Kumite juniorky 16-17 rokov nad 59 kg.