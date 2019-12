Po ďalšej prehre sa v Makroteame zrejme chystajú zmeny v kádri

Hre žilinského celku chýba iskra.

9. dec 2019 o 20:33 Tomáš Hládek

V sobotnom zápase 10. kola sa v priamom súboji o tretie miesto stretli ŠK Makroteam Žilina a Miba Banská Bystrica. Po vyrovnanom úvode sa do vedenia dostali hostia, ktorí trestali defenzívne chyby domácich. Dobšovičovcom sa podarilo vyrovnať po presných zásahoch Wellingtona, no hostia šli do šatní s jednogólovým náskokom po zásahu Kyjovského. Druhý polčas začal gólom opäť Kyjovský, po ktorom museli domáci hrať bez brankára. Hra v power-play im podľa predstáv nevyšla a tretie miesto si v tabuľke poistili Bystričania.

„Opäť sa mi zápas ťažko hodnotí. Síce to bolo dnes herne trocha lepšie, ale stále sme vyprodukovali veľké množstvo chýb. Dnes sme zlyhali v šanciach, ktoré sme nepremenili. Bystrica bola efektívna, dala gól zo všetkého a zaslúžene vyhrala,“ zhodnotil zápas Dušan Dobšovič.

Prekvapil mladík

Príjemným prekvapením bol 17-ročný Adam Vrábel, ktorý dostal väčšiu porciu minút. Talent z liahne Makroteamu šiel bojovnosťou príkladom ostatným spoluhráčom.

„Dnešný zápas bol kvalitný z oboch strán. Oni dávali góly zo všetkého, čo mohli. Snažili sme sa ich pressovať, točili sme ich, šli sme do power-play a ani tam sme nedali gól. Bystrica bola rýchla a bola kvalitným súperom,“ vyjadril sa po zápase Vrábel.

V hre Makroteamu niečo absentuje. Energia, ktorou tím prekypoval v minulej sezóne, v tejto zatiaľ chýba.

„Chýba tomu šmrnc, život. Nabádame hráčov k tomu, aby sme hrali aktívny pressing po celom ihrisku, čo nás môže prebrať, ale stále to nie je ono. Spravíme množstvo chýb, dostaneme góly a hlavy idú dole,“ hovoril po zápase smutne Dobšovič.

Možné príčiny pomenoval aj mladý Vrábel. „Chýbala nám rýchlosť a dynamika. V pressingu šiel jeden hráč napádať a ostatní sa pozerali na polovici.“

Lodivod žilinského celku po zápase odmietol komentovať náladu v kabíne. „Treba sa opýtať v kabíne. Nebudem to komentovať.“ Zároveň šéf Makroteamu naznačil, že v kádri môže dôjsť k personálnym zmenám. „Ešte je skoro hodnotiť takéto veci, ale je to dosť pravdepodobné,“ skonštatoval Dobšovič.

Do konca základnej časti ostávajú tri kolá. Pre futsalistov zo severu Slovenska je najvyšší čas na rázny budíček.

„Potrebujeme sa prebudiť. Dnes tam bolo kvantum pekných vecí, trafili sme tyčky. Ako ste povedali, ten život tam nie je. Vytiahol som na zápas juniora (Adam Vrábel pozn. autora) a dovolím si tvrdiť, že dnes ten zápas odmakal, a tak by to malo byť aj u ostatných,“ pochválil mladého futsalistu kormidelník domáceho celku.

Chce ukázať, čo v ňom je

Mladučký Vrábel sa teší zo šance, ktorú dostal. Je to pre neho veľká futsalová škola.

„Je to pre mňa dobrá skúsenosť aj do reprezentácie alebo do ďalšej futsalovej kariéry. Toto mi len pomáha a posúva ma to vpred, keď vidím Brazílčanov a ostatných chalanov ako makajú. Verím, že aj ja môžem byť na takej úrovni, ako sú oni,“ dodáva Vrábel.

Súvisiaci článok Trať osemnásteho ročníka Hôreckej šestky sťažilo počasie Čítajte

Začiatok sezóny štartoval v roli kapitána Patrik Krištofík. V posledných zápasoch sa s kapitánskou páskou objavil Martin Baláž.

„Ja som kapitána nemenil. Rozhodol sa sám prestať s touto funkciou a je to otázka do kabíny. Rozhodol som sa pre Martina Baláža, ktorý verím, že bude tou pravou voľbou,“ zakončil Dobšovič.

Vrábel verí, že šancu dostane aj v nadchádzajúcich stretnutiach. Veľmi dobre vie, čo musí spraviť.

„Je to na tréningoch. Tam sa ukáže, či je to vo mne. Tréner mi dal dnes šancu a aj v zápase proti MŠK. Ak príde znova, tak sa schopím a ukážem, čo je vo mne,“ hovorí odhodlane talentovaný hráč ŠK Makroteam Žilina.

ŠK Makroteam Žilina – MIBA Banská Bystrica 3:6 (2:3)

Góly: 11., 12. a 35. Wellington Torres – 7., 16., 21. a 37. Kyjovský, 10. Rafanides, 32. Kušnír. Rozhodovali Polomský a Budáč, 120 divákov. ŽK: Baláž.

ŽILINA: Košút (Kováč) – Davidson Do Nascimento, Baláž, Lucian Ferreira, Vrábel, Krištofík, Škulec, Holbička, Hudek, Wellington Torres, Trnka.

B. BYSTRICA: Kušnír (Kollár) – Péchy, Vajda, Bačo, Kofčák, Kyjovský, Kuruc, Telúch, Mikulišin, Rafanides, Král, Pekarčík, Konder.