Trať osemnásteho ročníka Hôreckej šestky sťažilo počasie

Najrýchlejšie dva trojkilometrové okruhy zvládol Ondrej Malek.

9. dec 2019 o 13:23 Dominika Mariňáková

Osemnásty raz sa v sobotu 7. decembra 2019 rozbehli pretekári ulicami Hôrok. Tradičné bežecké podujatie Hôrecká šestka tentoraz privítalo 190 súťažiacich, ktorí dvakrát absolvovali trojkilometrový okruh obcou.

Náročnosť pretekov tentoraz spôsobilo počasie. Nízke teploty a mrholiaci dážď spôsobili viacero pádov na šmykľavom asfalte. „Podklad bol nebezpečný, jeden z najhorších, aký môže byť. Pôvodne som plánoval bežať aj ja, ale keďže mám problémy s trieslami, radšej som to vzdal,“ priznal Miloš Vojtek, organizátor Hôreckej šestky.

Bežecká sobota sa však, našťastie, zaobišla bez vážnejších úrazov. Celkovo tak možno hodnotiť podujatie uspokojivo. „Na organizáciu som si za tie roky už zvykol. V priebehu roka si všetko prichystám a v deň pretekov sa to s pomocníkmi, rodinnými príslušníkmi a kamarátmi snažíme zvládnuť najlepšie, ako sa dá,“ povedal Miloš Vojtek.

Dva trojkilometrové okruhy sa behajú od roku 2016. Predtým bola trať tvorená dvojkilometrovým okruhom, ktorý bežci absolvovali trikrát. Organizátor do budúcna nevylučuje zmenu: „Hôrky sa rozrastajú o ďalšie rozvojové zóny. Možno v budúcnosti urobíme jeden šesťkilometrový okruh, ale toto zatiaľ vyhovuje.“

Tento rok trať najrýchlejšie zvládol šestnásťročný Ondrej Malek AO Slávia ŽU Žilina, ktorého výkon mal hodnotu 21:37 min. „Na Hôreckej šestke som asi prvýkrát. Preteky som absolvoval v rámci prípravy na halovú sezónu v atletike. So svojím výkonom som spokojný, išlo sa mi veľmi dobre. Bol som prekvapený, ako ľahko som vyhral. Ale trať bola dosť šmykľavá,“ prezradil víťaz v cieli.

Súperi s ním dokázali držať krok len v úvode pretekov. „Lámalo sa to hneď v prvom kole. Na kopec som išiel v skupinke, ale potom sa to roztrhalo. Šli sme dvaja a v kopci som utiekol,“ opísal Ondrej Malek. Najbližšie ho čaká Vianočný beh v Žiline, zároveň však má ciele, ktoré by v nasledujúcich mesiacoch chcel dosiahnuť „Rád by som išiel tri kilometre pod deväť minút a získal titul majstra Slovenska v hale,“ dodal.

Medzi ženami bola najrýchlejšia Ivana Gajdošíková z Hliníku nad Váhom (čas 27:17 min). Najlepším domácim pretekárom sa stal Miloš Vojtek a medzi ženami z Hôrok triumfovala Gabriela Trepáčová. Organizátori ocenili i šesticu bežcov, ktorí absolvovali všetkých osemnásť ročníkov týchto decembrových pretekov.

Výsledky 18. ročníka Hôreckej šestky

Absolútne poradie, muži: 1. Ondrej Malek 21:37 min, 2. Robin Bučo +0:20, 3. Oliver Urban +0:35.

Absolútne poradie, ženy: 1. Ivana Gajdošíková 27:17, 2. Ivana Lednická 27:36, 3. Danica Redechová 27:37.

Muži 20-39 rokov: 1. Robin Bučo 21:57, 2. Štefan Štefina +0,28, 3. Michal Mikula +0,49.

Muži 40-49 rokov: 1. Matúš Jurečka 22:34, 2. Emil Penciak +1,28, 3. Milan Plevák +1,34.

Muži 50-59 rokov: 1. Ján Jurčík 24:04, 2. Peter Tichý +0,38, 3. Ján Ružbarský +0,57.

Muži 60-69 rokov: 1. Pavol Jankech 26:48, 2. Anton Kuba +0:04, 3. Oldřich Pauler +0:11.

Muži 70 rokov a viac: 1. Marian Cyprián 31:21, Pavol Gašperec +8,26, 3. Emil Ševčík +8:58.

Muži z Hôrok: 1. Miloš Vojtek 24:27, 2. Adam Trepáč +2:00, 3. Oliver Frňák +5:33.

Juniori: 1. Ondrej Malek 21:37, 2. Oliver Urban +0:35, 3. Adam Janíček +0:51.

Ženy 20-34 rokov: 1. Ivana Gajdošíková 27:17, 2. Ivana Lednická 27:36, 3. Danica Redechová 27:37.

Ženy 35-49 rokov: 1. Martina Heltová 29:04, 2. Anežka Machálková +0:06, 3. Ivana Pavlisová +1:50.

Ženy 50 rokov a viac: 1. Anna Balošáková 28:21, 2. Alena Kadlecová +1:49, 3. Drahomíra Popracová +3:08.

Ženy z Hôrok: 1. Gabriela Trepáčová 34:52, 2. Andrea Masná +3:15, 3. Janka Danková +7:28.

Juniorky: 1. Petra Machálková 27:48, 2. Radka Paulechová +1:01, 3. Nina Urbanová +1:11.