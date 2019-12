V týždenníku MY Žilinské noviny sa dočítate

8. dec 2019 o 20:03 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme sa venovali týmto témam:

Téma z titulky: Vzbury mestských častí. Žilinské mestské časti si prilepšia, dostane sa do nich podstatne viac peňazí

Vzbury mestských častí. Žilinské mestské časti si prilepšia, dostane sa do nich podstatne viac peňazí Primátor Žiliny Peter Fiabáne predstavil dva varianty dohody vysporiadania vzájomných vzťahov s podnikateľom Georgeom Trabelssiem. Rozhodnutie majú v rukách poslanci

Študenti už nebudú jazdiť v žilinskej MHD zadarmo. Za vyšší výber cestovného sľubuje Dopravný podnik viac spojov

Na Staromestských slávnostiach stáli aj farebné nádoby na triedený odpad, na vianočných trhoch nie sú. Kompostovateľné a papierové riady končia na skládke komunálneho odpadu

Ochranárka Demianová poukazuje na málo aktívne orgány ochrany prírody. Stavebné aktivity vo Vrátnej doline sú nezákonné, tvrdí

Pre Solinky poslanci schválili 250 nových stromov. Pôjde o náhradu vyrúbaných a starých stromov na sídlisku

Dramatik Miklós Forgács po rokoch sa vracia s novou hrou do Žilinského divadla

Fiabáneho rok vo funkcii. Žilinský primátor sedí na radnici už 365 dní. Aké boli?

Miroslav Minárčik má v najbližších rokoch veľa plánov. S bytčianskym primátorom sme hodnotili rok volebného obdobia

Vyrúbal stromy, Budatínčania protestujú. Bytovky nechcú

V Terchovej padá masív. Horolezci už uvoľňujú skaly, doprava v neprehľadnej zákrute je vedená v jednom pruhu. V prípade nebezpečenstva ju môžu zastaviť úplne

Možnosť zahrať si za MŠK Žilina mu ukradlo zranenie. Po rokoch sa Marek Filo do klubu vrátil v pozícii kondičného trénera

Bežci sa na 18. ročníku Hôreckej šestky pasovali so šmykľavou traťou. Kto ju zvládol najrýchlejšie?

