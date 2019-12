FOTO: Deti potešil Mikuláš i futbalisti MŠK Žilina

Najviac selfíčok podľa Branislava Sluku rozdal brankár Dominik Holec.

6. dec 2019 o 22:28 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Do nákupného centra Mirage v piatok 6. decembra zavítal Mikuláš. Ako už však býva zvykom, neprišiel sám. Potešiť malých i veľkých návštevníkov sa podujali aj futbalisti MŠK Žilina, ktorí rozdávali podpisy, fotografie a zapojili sa do rôznych súťaží.

"Neviem, či som poslúchal, ale Mikuláš mi veru niečo priniesol," prezradil s úsmevom Branislav Sluka. Potešilo ho, koľko ľudí si našlo čas a prišlo stráviť mikulášsky deň so šošonmi: "Som rád, že je tu toľko ľudí a najmä toľko detí. Veď je to hlavne pre nich. Mám pocit, že tento rok ich je viac ako vlani, že je väčšia rada na autogramy. Je to super."

Dvadsaťročný obranca dnes už takisto rozdáva podpisy a teší svojimi výkonmi na ihrisku. Ale ako sám hovorí: "Aj ja som bol malý. Viem, čo to pre tie deti znamená. Takže je fajn, že sme tu."

Na otázku, kto rozdá najviac selfíčok, mal jednoznačnú odpoveď. "Domino Holec, ten to určite v tomto smere vyhrá. A potom asi Viktor Pečovský a Mirko Káčer," dodal.

Mikuláš tento rok zavítal aj k rodine Volešákovcov. Miloša Volešáka takisto potešila hojná účasť malých fanúšikov: "Som prekvapený, koľko tu bolo záujemcov o autogramy. Nečakal som, že príde toľko ľudí. Je to pekné."

Už ostáva len prianie, aby najmenších priaznivcov sprevádzali na zápasy aj tí veľkí. "Deti sú úprimné a nie až tak náročné. Sme za to vďační a keby sa to ešte ostaršovalo, bolo by to ešte lepšie. Lebo dospelých je na štadióne počuť viac. Ale možno o desať rokov, keď vyrastú," doplnil s úsmevom.

Príjemný podvečer, ktorý deťom spestrili žltozelení futbalisti, maskot Šošon či animátori z Detského sveta uzavrel Mikuláš, ktorý so svojimi pomocníkmi rozdal chlapcom a dievčatám sladké balíčky.