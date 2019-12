Linda Pudišová si berie do Švajčiarska talizman

Mladá žilinská florbalistka absolvuje svoje prvé majstrovstvá sveta v kategórii žien.

5. dec 2019 o 14:31 Dominika Mariňáková

Slovenská florbalová reprezentácia žien odrátava posledné dni do štartu dvanástych Majstrovstiev sveta vo florbale. Tie sa v dňoch 7. – 15. decembra uskutočnia vo švajčiarskom meste Neuchatel a Slovensko sa vďaka piatemu miestu, ktoré obsadilo na poslednom svetovom šampionáte, po prvý raz predstaví na vo výkonnostne kvalitnejšej skupine. V úvodnej časti majstrovstiev si naše reprezentantky zahrajú proti Švédsku, Lotyšsku a Českej republike. Súčasťou slovenského výberu bude premiérovo aj Žilinčanka Linda Pudišová.

Žilinčanka v kysuckých farbách

Florbalový trend na školách zachytil aj Lindu Pudišovú, ktorá sa s týmto športom zoznámila práve na hodinách telesnej výchovy. „K florbalu som sa dostala ako prváčka na základnej škole. Hrávali sme ho často na telesnej, spolužiakov to chytilo a zapísali sa do klubu v Žiline. Chcela som si to tiež skúsiť, a tak som presvedčila maminu, aby ma zapísala do dievčenského klubu v Žirafa Žilina,“ vysvetľuje mladá športovkyňa.