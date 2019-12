V MsHK sa boria so starými restmi, ktoré sťažujú prácu klubu

Na tréningu pred zápasom s Levicami panovala dobrá nálada.

5. dec 2019

Žilinský hokejový klub si prechádza tento rok neľahkým obdobím. Po tom, čo od kúpi klubu odstúpil známy podnikateľ, muselo vedenie klubu zháňať financie na poslednú chvíľu.

„Po stroskotaní rokovaní mesta Žilina s novým potencionálnym majiteľom a po zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci neodsúhlasili dotáciu pre klub, sme celý mesiac august pracovali v akomsi provizóriu. Doslova tri dni pred súťažou sa poslanci rozhodli, že na druhý pokus podporia klub za určitých podmienok. To pre nás znamenalo vstup do súťaže za podmienok, ktoré sa premietli do nášho ďalšieho pôsobenia v súťaži. Zredukovali sme hráčsky káder. To konkrétne znamenalo odchody Kluku, Bagina, ako aj ďalších hráčov, ktorí následne patria alebo patrili k lídrom v radoch našich súperov,“ hovorí na margo ťažkého obdobia Stanislav Škorvánek.

Rokovania s potencionálnymi partnermi teda prebiehali za päť minút dvanásť. Vedeniu klubu tak neostávalo nič iné, ako spoliehať sa na vlastných juniorov, na ktorých sa začal podpisovať náročný program.

„Sezóna sa štartovala z bodu nula. Vytvorili sme odhad rozpočtu, ktorý sa tvoril na celú sezónu. Signály od vlastníka klubu, ktorým je mesto, boli také, aby sa už nastavený rozpočet znižoval. My sme teda kresali a kresali a neboli sme schopní požiadavky hráčov naplniť. Z tohto dôvodu sme hráčsky káder doplnili hráčmi z extraligovej juniorky vo väčšej miere, ako bolo pôvodne plánované. Dovolím si podotknúť, že ešte stále “ťaháme“ staré resty z minulosti. Sú to splátky za turnikety, kamerový systém, súdne spory z pred niekoľkých rokov a ďalšie iné. Tieto veci nás obmedzujú v porovnaní s inými klubmi a rapídne nám sťažujú situáciu,“ upozorňuje Škorvánek.

Žilinčania mohli mať na svojom bodovom konte väčší počet bodov, ale tesné prehry stáli zverencov Stanislava Škorvánka cenné body.

„Dá sa s tým súhlasiť, že bodov v tabuľke sme mohli mať viac. Povedal by som, že úvodné zápasy sme odohrali na emóciách a entuziazme. Tie zápasy sme vyhrávali bojovnosťou. Toto je však dlhodobá súťaž a tá sa láme v druhej tretine. Do sezóny sme išli s určitým zámerom. Dávame priestor celému portfóliu hráčov, ktorých máme v základnom kádri. Prevažne celé zápasy hráme na štyri kompletné päťky. Súčasnú sezónu chápeme ako odrazový mostík pre ďalšie pôsobenie žilinského klubu. Chápeme, že výsledky sú vnímame verejnosťou a fanúšikmi, ale naozaj momentálne sa zameriavame na veci, ktoré nám prinesú ovocie až v budúcich rokoch. Samozrejme veríme, že naše bodové konto sa bude navyšovať.“

Do kádra pribudol pred zápasom s Levicami Michal Kokavec. Skúseného útočníka doplnil obranca Bučko z extraligových Košíc.

„V spolupráci s vedením klubu hľadáme hráčov. Situácia na trhu je však zložitá. Ide prevažne o extraligových hráčov, ktorí boli uvoľnení zo svojich klubov. Mali sme rozpracovaného jedného obrancu a dvoch útočníkov. Ponúkli sme im pre nás hraničné podmienky a dvaja nám hneď oznámili, že uprednostnia iný klub, ktorý im ponúkol lepšie podmienky. Na rovinu poviem, že mám z toho rozpačité pocity. Aby som následne vysvetľoval mestským poslancom, na základe čoho a prečo sme zazmluvnili cudzích hráčov a platíme ich. Neviem, či sa mi do toho vôbec chce ísť,“ dodáva tréner Vlkov.

Na väčšinu zápasov zavítal aj žilinský primátor Peter Fiabáne a ďalší poslanci sa taktiež zaujímajú o dianie v klube. V MsHK však majú rozpačité pocity z konania niektorých poslancov mestského zastupiteľstva.

„Situácia je jednoznačná. Cítime podporu pána primátora a niekoľkých poslancov mestského zastupiteľstva. Na druhej strane a netreba to tajiť, je skupina poslancov, ktorá by hokej najradšej zrušila úplne.“

V klube však naďalej tvrdo pracujú a celý trénerský tím robí pre hráčov všetko, aby im pomohol v ich ďalšom rozvoji.

„Pracujeme ďalej, hľadáme nejaké typy hráčov a ak ich nájdeme, tak pravdepodobne by sme pristúpili k tomu, že by ku nám prišli. S aktuálnymi hráčmi základného kádra poctivo pracujeme. Dennodenne robíme pre chalanov videorozbory a ďalšie veci, ktoré slúžia k zvýšeniu ich výkonnosti. Chceme robiť, robíme a budeme robiť všetko pre to, aby sme neustále zvyšovali výkonnosť hráčov. Potrebujeme čas. Samozrejme, bez podpory mesta, podnikateľov a fanúšikov to nepôjde,“ opisuje aktuálnu situáciu kormidelník MsHK.

Na záver domáci tréner vyzdvihol celý kolektív žilinských vlkov.

„Treba povedať, že práca s týmto kolektívom má zmysel. Kabína je naladená pracovito a chlapci sa snažia vnímať všetky nové veci, ktoré ich môžu posunúť. Herný progres a všetky veci, ktoré chceme dosiahnuť sú pred nami a vieme, aká cesta ku nim vedie. Nastúpili sme cestu času a tvrdej práce. Verím, že budeme mať možnosť na tej ceste zostať a prejsť, čo najdlhšiu vzdialenosť,“ zakončil Škorvánek.

MsHK Žilina – HK Levice 4:2 (1:1, 3:0,0:1)

Góly: 5. Zahradník (Ondruš, Nádašdi), 23. Bučko (Chlepčok), 32. Zahradník (Bučko, Macek), 39. Kokavec (Zahradník, Nádašdi) – 16. Vorobyev (Novák M.), 57. Mrázik (Mihalík, Buianov). Rozhodoval Korba, 207 divákov. Vylúčení: 9:9.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Bučko, Coma, Housa, Dubina – Rehák S., Minárik, Markovič – Kokavec, Ondruš, Rehák – Macek, Prášil, Zahradník – Chlepčok, Halama, Magdolen.