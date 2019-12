FOTO: Do Žiliny sa vracia hráč, ktorý tu získal majstrovský titul

Patriť by mal medzi lídrov tímu.

4. dec 2019 o 14:26 Tomáš Hládek

Návrat strateného syna. Hráč, ktorý v sezóne 2005/2006 dvíhal nad hlavu majstrovský pohár, si po štyroch sezónach znova oblečie žilinský dres. Michal Kokavec tak rozšíri počet odchovancov na súpiske Žiliny.

„V Dubnici som bol spokojný, partia tam bola dobrá. Rozhodol som sa, že by som chcel sezónu dohrať tu v Žiline. Je to predsa doma. Cestovať každodenne 130 kilometrov ma už moc neláka. Tretí rok po sebe mi to dávalo pocítiť aj telo. Na tréningoch aj zápasoch ma bolieval chrbát a do toho to cestovanie. Bolo toho dosť, tak som sa dohodol s klubom v Dubnici na ukončení spolupráce,“ uviedol po rannom tréningu pred zápasom s Levicami 36-ročný Žilinčan.

Bývalý slovenský reprezentant nastúpil v tejto sezóne na 20 zápasov, v ktorých zaznamenal 19 kanadských bodov. S takýmto bodovým ziskom by v Žiline patril na vrchol hráčskeho bodovania.

„Ešte sme sa konkrétne s trénermi o mojich úlohách v tíme nebavili. Včera na tréningu sme načrtli zloženie formácii. Ako hovorím, je to ešte veľmi krátky čas a určite potrvá nejaký čas, kým si na ľade so spoluhráčmi sadnem,“ dodáva Kokavec.

Nie všetci hráči, ktorí v minulosti hrali v Žiline, sa chcú do pod Dubeň vrátiť. Kokavec však má na MsHK len tie najlepšie spomienky a vlčia svorka bola vždy pre neho určitou srdcovkou.

Súvisiaci článok Hrubý odhad škôd na štadióne MŠK Žilina predstavuje päťtisíc eur Čítajte

„Mňa to vždy ťahalo domov, pretože som tu zažil pekné roky. Vyrastal som tu, prežil som tu celé detstvo až do osemnástich rokov, kedy som išiel preč. Potom som tu v priebehu mužskej kariéry hral štyri-päť rokov. Na klub mám len tie najlepšie spomienky, k čomu prispel aj titul, ktorý sme získali. To bolo super. Vždy som sa rád vracal do Žiliny, vždy ma to tu aj ťahalo. Nie s každým vedením sa dá dohodnúť a teraz to vyšlo. Som rád, že som tu a budem sa snažiť pomôcť mužstvu,“ zdôraznil 195 centimetrov vysoký hokejista.

Silnou stránkou mužstva je pohyb

V kabíne bude hráč, ktorý okúsil aj kanadskú OHL, patriť medzi najskúsenejších hráčov. S mladými žilinskými puškami problém nemá.

„Chalani v kabíne sú v pohode a nálada je dobrá. S niektorými som už hrával. Som tu krátko na to, aby som to hodnotil, ale vyzerá to fajn. Nemám dôvod sa sťažovať,“ hovorí Kokavec.

V tejto sezóne nastúpil Kokavec proti Žiline v dubnickom drese na dva zápasy. V oboch ťahali vlci za kratší koniec, ale stretnutia jednoznačný priebeh nemali.

„Boli dosť nepríjemní, pretože veľmi dobre korčuľovali. Hrali hokej hore-dole, vracali sa a backcheckovali. Naposledy, keď hrala Žilina zápas v Dubnici, tak po dvoch tretinách bol bezgólový stav. Stretnutie bolo otvorené do poslednej časti hry a až potom sa nám podarilo streliť dva góly. Myslím si, že keby dala Žilina prvý gól, tak by vyhrala. Silnou stránkou mužstva je veľmi dobrý pohyb,“ vypichol Kokavec.

Osobné méty si nová posila vlkov už nedáva. Chce hlavne pomôcť mladému “mančaftu“. „Z osobného hľadiska si už ciele nedávam. Hlavne dohrať bez zranenia sezónu a pomôcť žilinskému klubu byť vyššie v tabuľke,“ zakončil hráč, ktorý v žilinskom drese odohral 276 zápasov, zaznamenal 52 gólov, 72 asistencii a v sezóne 2005/2006 bol pri zisku jediného majstrovského titulu.