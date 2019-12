Žilina predstavila dva varianty dohody s Trabelssiem

Rozhodnutie bude na mestských poslancoch.

4. dec 2019 o 13:18 Michal Filek

ŽILINA. Primátor Žiliny Peter Fiabáne dnes predstavil dva varianty dohody vysporiadania vzájomných vzťahov s podnikateľom Georgeom Trabelssiem. Rozhodnúť majú poslanci ešte do Vianoc.

Primátor Fiabáne pred novinármi predstavil dve alternatívy, ktoré mesto vyrokovalo so spoločnosťou SIRS podnikateľa Georgea Trabelssieho.

Podľa prvej z nich by do rúk mesta prešla parkovacia politika mesta, rozostavané športoviská na Karpatskej ulici a kaštieľ v Bytčici.

Trabelssie by na oplátku získal pozemky v areáli SAD na Košickej ulici, zaťažené vecnými bremenami, obchodný podiel v Žilinskej parkovacej spoločnosti.

V druhej alternatíve mesto získa namiesto bytčického kaštieľa športovú halu na Bôriku, dom techniky a okolité parkoviská. Spoločnosti SIRS by však k tomu muselo vyplatiť viac ako šesť miliónov eur.

„Ja osobne preferujem skôr prvú alternatívu, kde by mesto nemuselo nič platiť, len by sa započítali majetky, záväzky a pohľadávky, pretože tých 6 miliónov eur by si mesto muselo požičať a v tejto chvíli by sme už nemali na rekonštrukciu korytnačky,“ uviedol primátor.

Podotkol však, že rozhodnutie necháva na poslancoch, pričom tí by sa mali zísť na mimoriadnom zasadnutí ešte do Vianoc.

„Sú problémy a vzťahy, ktoré dlhodobo traumatizujú Žilinu a jej obyvateľov. Ešte pred svojím nástupom do funkcie som avizoval, že sa budem usilovať o vysporiadanie vzťahov medzi mestom a súkromnými spoločnosťami Georgea Trabelssieho. Dojednávanie návrhu rámcovej dohody, ktorá je dnes na stole, trvalo skoro 10 mesiacov. Nikdy doteraz sa mestu v rokovaniach so súkromnými spoločnosťami pána Trabelssieho nepodarilo získať tak veľa, ako máme šancu získať dnes. Napriek tomu, že sa možno objavia kritické hlasy, považujem túto dohodu vzhľadom na okolnosti za výhodnú pre mesto,“ uviedol primátor mesta Peter Fiabáne.

Ak by nakoniec neschválili ani jednu alternatívu dohody, podľa primátora by mesto začalo riešiť parkovaciu politiku vo vlastnej réžii tak, či tak.