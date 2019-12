POZVÁNKA: Mikuláš už mieri do Žiliny

Detičky sa s ním budú môcť stretnúť v piatok, čaká ich balíček, i fotka na pamiatku.

4. dec 2019 o 12:53 R

ŽILINA. Už tento piatok 6. decembra 2019 je deň, kedy navštívi Aupark v Žiline Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. Prídu až traja, veď Mikuláš predsa potrebuje pomôcť so všetkými darčekmi, je to už starší pán. Od 15:00 budú na vás čakať pri kaviarni Starbucks, donesú množstvo balíčkov, skvelú náladu a na pamiatku vám venujú fotografiu.

Príďte si užiť tento deň spolu so svojimi ratolesťami do Auparku v Žiline, pripravili pre vás milý event, ktorý poteší každého. Nezabudlo sa na nikoho, kaviareň Starbucks pripravila pre malých aj veľkých pozornosť vo forme horúceho nápoja. Rodičov zahreje skvelá kávička, detičky zase horúca čokoláda.

Vidíme sa pri kaviarni Starbucks už tento piatok.

Tešíme sa na Vás.