Skládka hliny pod estakádou je nelegálna. Cestári ju musia odstrániť

Slovenská správa ciest, ktorá vytvorila skládku v rozpore so zákonom, nekomentuje zistenia Inšpekcie životného prostredia.

5. dec 2019 o 9:12 Branislav Koscelník

ŽILINA. Kopy zeminy, ktoré v priebehu dvoch rokov navozili cestári pod žilinskú estakádu, tam nemajú čo hľadať. Na územie blízko centra mesta ich uskladnili v rozpore so zákonom a budú musieť zmiznúť. Skonštatovali to po kontrole inšpektori z Inšpektorátu životného prostredia Žilina.

Haldy znečistenej zeminy sú rozmiestnené pod mostmi mimoúrovňovej križovatky asi v dvestometrovom rade. Hlina pochádza z čistenia ciest prvej triedy, ktoré spravuje Slovenská správa ciest.

V kopách sa nachádzajú nečistoty, odpady a kamenivo zo zimného posypu a zo zeminy vyrastajú invázne rastliny. To všetko takmer na hranici centra Žiliny v blízkosti prvorepublikovej vilovej štvrti Svojdomov.

Skládka na prameňoch

Na situáciu upozornil aktivista Ján Rzeszoto. Patrí do skupiny Žilinčanov, ktorí sa nemohli pozerať na to, ako kedysi udržiavané územie s viacerými prameňmi, rybníkmi a zeleninovými záhradami chradne. Na Frambore už vyše roka brigádujú, oživujú pramene, čistia korytá potôčikov, udržiavajú zeleň a stromy, no najmä z neho vyťahujú tony odpadu.

Lokalitu pod cestným uzlom a systémom mostov, ktorému prischol názov estakáda, vlastní Slovenská správa ciest a mesto Žilina.

„Čo je strašné, a z mojej strany nepochopiteľné, ako môže štátny podnik takto zničiť obrovské územie v širšom centre mesta. Je neprípustné, aby sa to prehliadalo,“ hnevá sa Ján Rzeszoto. „Správca ciest sa musí starať o svoj majetok, čistiť ho a udržiavať, nie vytvárať skládky v meste,“ pokračuje aktivista.

Jána Rzeszota neštve len to, že haldami hliny cestári znehodnotili územie, ktoré má potenciál stať sa oddychovým miestom. Skládka vznikla na mieste, kde vyviera niekoľko prameňov s pitnou vodu.