Remíza je spravodlivá, zhodli sa Králik a Holec

Šošonov čaká v stredu pohárový zápas na Tehelnom poli.

2. dec 2019 o 19:15 Tomáš Hládek

V prvý decembrový deň sa pod Dubňom stretli dva najúspešnejšie slovenské tímy. Mrazivé počasie “chladné“ výkony hráčov neprinieslo. Aj keď sa zápas skončil bez gólov, tak šancí bolo na oboch stranách pomerne dosť. Žilinskí strelci nemali presne nastavené mieridlá a Slovanisti si vylámali zuby na famóznom Holecovi.

„Od toho som tam, aby som mužstvu pomohol. Všetci sme čakali, že Slovan si nejaké šance vypracuje. V prvom polčase sme ich mali my viac. Bohužiaľ, sa nám nepodarilo skórovať. V druhom polčase bol zas aktívnejší Slovan a podarilo sa mi mužstvu pomôcť. Chalani takisto išli naplno celý zápas, za čo som im vďačný,“ rozhovoril sa po zápase Dominik Holec.

Každý zápas chceme vyhrať

Po remíze z Nitry, tak Šošoni remizovali aj ďalší zápas s výsledkom 0:0. „Samozrejme, v každom zápase chceme vyhrať. Neteší nás, že strácame body, no treba uznať aj kvality súpera. Ideme od zápasu k zápasu a dnes bolo určite vidieť herný progres. Boli sme Slovanu vyrovnaným súperom. Dovolím si tvrdiť, že určité časti zápasu sme boli lepší. Ako hovorím, remíza je zaslúžená a možno tento bod bude zlatý,“ domnieva sa brankár reprezentácie.

Výborným výkonom sa v zápase proti úradujúcemu slovenskému šampiónovi blysol Martin Králik, ktorý si musel poradiť s Andražom Šporarom. Králik sa s Holecom zhodol v tom, že body si celky podelili zaslúžene.

„Neberiem to tak, že sme vybojovali bod. Chceme každý zápas vyhrať. Slovan mal nejaké šance, no rovnako aj my. Remíza je však spravodlivá. Defenzívni hráči sú vždy spokojní, keď sa udrží čisté konto. Škoda, že nám to vpredu nepadá,“ mrzelo po šlágri stopéra Šošonov.

Po zmene strán prišli dve obrovské tutovky hostí. Najskôr nemožné zahodil Ratão a po ňom sa proti Šporarovi dvakrát blysol Holec.

„Zamrazilo ma pri šanci Rataa, ktorý ju doslova vybral z brány. Lopta sa odrazila od tyčky, smerovala do brány a mali sme aj kúsok šťastia. Šťastie praje pripraveným a som rád, že to tam nepadlo. Pri druhej šanci som vyrážal center, Šporar to dorážal hlavou a ja som sa stihol presunúť. Každá jedna šanca proti nemu je náročná, pretože je top strelec, čo ukazuje v každom jednom zápase,“ pochválil kanoniera belasých Holec.

Šporara mal na starosti Martin Králik, ktorý nedával slovinskému kanonierovi priestor navyše.

„Každý hráč nemá rád, keď je brániaci hráč na ňom nalepený a ho takpovediac okopáva. S týmto som šiel do zápasu. Samozrejme, Šporar je výborný hráč a museli sme si naňho dávať pozor najmä v šestnástke,“ dodáva Králik.

Šance Bratislavčanov prišli o chybičkách v defenzíve Žiliny. Hráči Slovana však pri tvorbe príležitostí ukázali obrovskú kvalitu, keď najmenšiu dierku v obrane žlto-zelených využili na rýchly presun lopty.

„Vždy sa nejaké chyby stanú a súper si šance vypracuje. Nastali tam chybičky, z ktorých to vyústilo. Myslím si, že sme mali pri týchto šanciach veľké šťastie,“ domnieva sa Králik.

Formu si chce udržať

Žilinský brankár si pred nedeľným šlágrom prebral cenu hráča za mesiac november. Holec však nechce zaspať na vavrínoch.

„Formu cítim a robím všetko preto, aby vydržala. Idem od zápasu k zápasu a snažím sa na seba nevytvárať tlak, že teraz mám formu a musím chytiť päť-šesť šancí. Niekedy to nie je o tom. Príde jedna šanca a človek musí tím podržať. Dnes možno tých šancí bolo viac, ale to sa dalo čakať. Slovan má obrovskú kvalitu a sme radi, že sme to zvládli vzadu bez gólu. Treba však takto pokračovať aj v novom roku, pretože forma je vrtkavá a môže sa obrátiť v zlomku sekundy. Musím pokračovať v tvrdej práci, neuspokojiť sa a pokračovať ďalej.“

Už v stredu sa Žilina opäť postaví Slovanu. Tentoraz na Tehelnom poli v štvrťfinále Slovnaft Cupu. „Musíme sa dať dokopy a zregenerovať na stredu. Vieme, že nás nečaká nič ľahké. V Slovane je obrovská kvalita. Spravíme všetko pre dobrý výsledok a pobijeme sa o postup,“ zakončil Holec.