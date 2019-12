Prvé decembrové vydanie týždenníka MY Žilinské noviny prináša

Téma z titulky: Viac ako milión eur vyčlenilo mesto na odpratávanie snehu. Aj keby celú zimu nenasnežilo, radnica zaplatí za zimnú pohotovosť desiatky tisíc eur

Autobusy budú jazdiť, cestovanie ale pravdepodobne zdražie

O prácu v mestskej polícii nie je veľký záujem. Situácia trvá roky

Výstava „V sieti...“ v Drotárskom pavilóne. Autorka má široký a rôznorodý autorský záber

Nelegálnu skládku hliny pod estakádou odstránia

Klub Silná Žilina navrhuje zmenu rokovacieho poriadku. Poslanci nechcú rokovať v noci

Žilinskí študenti sa pripojili ku klimaštrajku

Ivan Majtan sa chovateľstvu venuje odmalička a stále sa v ňom zdokonaľuje. „Chov papagájov je

o drine, ale aj o veľkej vášni,“ hovorí

Futbalový príbeh Podhoria. Mládežnícke výbery trénujú manželia Lábajovci, začínali s desiatimi deťmi, dnes ich majú sedemnásobne viac

René Holáň pôsobí v MŠK Žilina od svojich jedenástich rokov. Nedávno zažil premiéru v mužskom tíme a verí, že dostane i ďalšiu šancu

