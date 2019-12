FOTO: Šláger kola proti Slovanu góly nepriniesol

Zápas si nenechalo ujsť 4448 divákov.

1. dec 2019 o 17:47 Tomáš Hládek

MŠK Žilina – ŠK Slovan Bratislava 0:0 (0:0)

Rozhodoval Glova, 4448 divákov. ŽK: Ljubičić.

ŽILINA: Holec – Anang, Kaša, Králik, Kiwior – Fazlagić (84. Paur), Káčer, Bernát (60. Diaz) – Ďuriš (68. Jánošík), Boženík, Demiri.

SLOVAN: Šulla – De Kamps, Ljubičić, Dražić (75. Holman), Abena, Daniel (87. Pauschek), Ratão (75. Moha), Sukhotskyy, Bozhikov, Bajrić, Šporar.

O úvodný výkop sa po slávnostnom úvode postarali žilinskí futbalisti. Hráči sa po výkope o príliš veľa vzruchu nestarali, za to hosťujúci fanúšikovia už predčasne začali oslavovať Silvester, čo sprevádzalo časté používanie pyrotechniky. O prvý vzruch na ihrisku sa postaral Daniel, ktorý prenikol po pravej strane, ale Ratão z dobrej pozície strieľal vysoko nad. V deviatej minúte sa uvoľnil v pokutovom území Bernát, ale vhodný okamih na nahrávku premrhal a Šulla jeho pokus odvrátil na rohový kop. O štyri minúty strieľal spoza šestnástky Ďuriš, avšak jeho pokus o obaľovačku nevyšiel. Následne to po odvrátenej lopte z pokutového územia skúšal Fazlagić z voleja tesne vedľa. Slovanisti odpovedali pokusom Drazića, ktorého pokus Holec pokryl. Na druhej strane vybojoval loptu Káčer, obtočil sa v pokutovom území okolo De Kampsa, avšak jeho pokus o centimetre minul Šullovu svätyňu.

Po dlhšej odmlke sa o pekný moment postaral Demiri, ktorý sa presadil do pokutového územia, no jeho strele pravačkou chýbala väčšia razancia. Po pol hodine hry sa ocitol v tutovke Daniel, ale žilinskú bránu trestuhodne netrafil. Šošoni sa snažili vysúvať Boženíka, ktorý čakal na hranici ofsajdovej línie ako Filippo Inzaghi v časoch svojej najväčšej slávy, no čiarový rozhodca mal presné oko a žilinského kanoniera dvakrát v úvodných 35. minútach nachytal v ofsajde. Spomínaný Boženík to teda skúsil strelou asi z tridsiatich metrov, no jeho prudká strela mierila nad. Tri minúty pred koncom úvodného dejstva musel Šulla vyrážať nepríjemný pokus Bernáta.

Súvisiaci článok FOTO: V Žiline otvorili prvú tartanovú dráhu. Mesto ešte potrebuje poradiť Čítajte

Druhý polčas začali lepšie Kozákovci, ktorí častejšie držali loptu na kopačkách. Veľkú šancu si vypracoval Šporar, ktorého nebezpečnú strelu vytiahol Holec na rohový kop. V 57. minúte spálil obrovskú šancu Ratão, ktorý nedokázal loptu doklepnúť do prázdnej brány. O dve minúty to opäť horelo pred žilinskou bránou, ale dvakrát sa excelentne blysol Holec. Po hodine hry začalo byť zima fanúšikom Slovana, ktorí si v sektore založili oheň a následne pracovali na demolácii sektora hostí. Protipožiarna služba nemala pre fanúšikov hostí pochopenie a oheň o pár minút uhasila. V 70. minúte hlavičkoval Boženík tesne nad. O tri minúty vysunul Ratão Šporara, ale kanonier hostí zoči-voči Holecovi neuspel, keď žilinský brankár vytiahol famózny zákrok. Na druhej strane Šulla vyrážal pokus z ľavačky Diaza. V 90. minúte naservíroval Demiri loptu Boženíkovi, no reprezentačný útočník tutovku poslal nad bránu. Šláger kola v Žiline sa tak skončil bezgólovou remízou.