FOTO: V Žiline otvorili prvú tartanovú dráhu. Mesto ešte potrebuje poradiť

Športovisko obsahuje aj skatepark a workoutové ihrisko.

1. dec 2019 o 13:36 Tomáš Hládek

Areál bývalej základnej školy Hliny VI na Bôriku bol kedysi centrom športového diania v Žiline. Okrem futbalového, basketbalového, volejbalového a hokejbalového ihriska malo toto miesto škvarovú dráhu či tenisové kurty. Po zaniknutí štátnej školy športovisko chradlo a pár rokov sa na ňom už žiadne aktivity nedali vykonávať.

„Tento športový areál bol dlhodobo spustnutý, bez nejakého úžitku a vízie. Bol to pôvodne školský areál, ktorý po predaji školy zostal takpovediac bez pozornosti. Mesto Žilina spracovalo v minulom roku štúdiu revitalizácie tohto areálu, kde na mieste pôvodnej škvarovej dráhy postavilo prvú tartanovú dráhu v Žiline. Dráha má zhruba dĺžku 225 metrov a je taký dobrý tréningový ovál. Okrem toho tu vznikol jeden z najkrajších skateparkov na Slovensku, ktorý je celobetónový,“ vysvetľuje viceprimátor Žiliny Vladimír Randa.

Priestor na Oravskej ulici však nie je jediným, ktorý doslova už niekoľko rokov kričal po rekonštrukcii. Takýchto miest je v Žiline oveľa viac. Zdá sa, že vedenie mesta začína so schátranými športoviskami pracovať a mestská časť, v ktorej vyrastal Peter Sagan, je prvou lastovičkou.

„V prvom rade nás napadlo, že máme areály, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Touto obnovou by mohli dostať úplne iný význam a preto sme pripravili tri projekty. Na Oravskej ceste išlo o to, prepojiť športovisko s lezeckou halou, skateparkom, workoutom, tartanovou dráhou a viacúčelovým ihriskom. Na Gaštanovej je zachovaný areál a stačí obnoviť len tartanovú dráhu, povrch na jestvujúcich ihriskách a vytvoriť doskočisko. Ďalším potenciálnym priestorom je Základná škola Martinská, kde takisto je vonkajší areál a stačí dorobiť len tartanovú dráhu, doskočisko a je tam plánované aj vnútorné ihrisko s umelou trávou. Je to však pomerne vysoký finančný náklad. Veríme, že finančné prostriedky sa na to nájdu, pretože Vlčince sú najväčšie sídlisko v Žiline,“ hovorí vedúca odboru kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského úradu v Žiline Ingrid Dolníková.

Pribudnú ďalšie

Rekonštrukciou prejde aj jediná použiteľná 400 metrová dráha v Žiline, ktorá patrí pod Žilinskú univerzitu. „Čo sa týka atletiky ako celku, tak naplánované sú ďalšie tri projekty. Prvým je areál Žilinskej univerzity, kde bude prvá 400 metrová dráha, respektíve, celý atletický štadión. Ďalšie dva sú naplánované na stredných školách Hlinská a Varšavská, kde dúfame, že VÚC dokáže zmobilizovať financie, aby dokázal revitalizovať tieto areály. Uvažujeme, ako by sa mohlo mesto Žilina spolupodieľať na tomto. Nemáme ešte dohodu, ale určite sa k nejakej budeme snažiť dospieť,“ ozrejmuje Randa.

Tartanová dráha je benefitom najmä zo zdravotného hľadiska, keď dobre tlmí dopad nôh. Na 225 metrov dlhej dráhe sú však ostrejšie zákruty, na čo upozornil aj bývalý majster Slovenska v behu do vrchu a jeden z najlepších bežcov na Slovensku Andrej Paulen.

„Teším sa na vybudovanie 400 metrovej dráhy, ktorá bude na mieste škvarovej v areáli Žilinskej univerzity. Je to už schválené a v dohľadnej dobe by sa malo začať aj s výstavbou. Bude tam osem dráh a aj tá dĺžka je lepšia ako 225 metrov. Na tejto kratšej dráhe sú ostrejšie zákruty a tie viac zaťažujú pohybové ústrojenstvo, keď človek behá rýchlejším tempom,“ upozorňuje Paulen.

Talentovaný bežec však vidí v povrchu množstvo výhod. „Práve bolo hanbou, že Žilina je štvrté najväčšie mesto na Slovensku a žiaden takýto areál tu nebol. Je tu akurát spomínaná škvarová dráha, ale tá má dosť tvrdý povrch. Celkovo je tartanový povrch priaznivejší na kĺby. Výhoda je aj v tom, že keď bežec behá intervaly, tak si nemusí strážiť dĺžku, ale vie, koľko jedno kolo meria. Stačí si strážiť potom len čas. Taktiež sa dá na tomto povrchu dobre cvičiť bežecká abeceda, čo sú cviky, ktoré pomáhajú k vylepšeniu techniky behu,“ hovorí štvornásobný víťaz behu Súľovskými skalami.

Práce ešte nie sú ukončené

Práce na Oravskej však ešte nie sú zďaleka ukončené. Okrem oplotenia sa hovorí o osvetlení, pribudnúť by malo aj mutifunkčné ihrisko a zmení sa aj vizuálna stránka športoviska. Randa verí, že peniaze na dokončenie sa v rozpočte nájdu.

„Areál už má svoju štúdiu. Tá obsahovala atletický okruh, skatepark a v časti od Oravskej ulice, tak tam je naplánované multifunkčné ihrisko. Vnímame, že aktivity sú zamerané viac na chlapcov a chceli by sme sem pridať aktivitu, ktorá by prilákala aj dievčatá. Aby tu vznikol taký prirodzený mix. Tu by sme potrebovali poradiť od ľudí. Boli odporúčania súvisiace s volejbalom alebo miestom na oddychovú zónu. Stále sme otvorení novým myšlienkam. Tento projekt ešte potrebuje investíciu minimálne do sadových úprav, ktoré budú zrealizované na jar. Samozrejme, multifunkčné ihrisko tiež bude stáť nejaké financie. Verím, že to dokážeme v rozpočte na rok 2020 priorizovať.“

Otvorenou otázkou zostáva, či sa športovisko bude na noc zamykať. „Momentálne rokujeme s lezeckou halou La Skala ohľadom toho, aby tu bol správca. Počítame s tým, že to bude otvorené ihrisko. Nevylučujeme však ani to, že keď sa zavrie lezecká hala, tak sa zavrú aj vchodové bránky do tohto areálu a na ďalší deň ráno sa otvoria,“ ozrejmuje Dolníková.

Zatrénovať si na Bôrik príde

Vedenie počúvalo verejnosť, ktorej v Žiline chýba atletické zázemie. „V Žiline je sedem atletických klubov, ktoré fungujú veľmi dobre a majú početnú základňu. Atletické kluby mali na meste stretnutie na jar a tam sme riešili práve infraštruktúru, ktorá v meste chýba. Atléti na nás apelovali, že nemajú kde trénovať. Je to pravda, pretože trénujú najmä univerzitnej starej škvarovej dráhe alebo na Martinskej. Chýba im však zázemie, aké je v Banskej Bystrici, kde sú skoro pri každej škole tartanové dráhy. Na toto poukazovali a ja to úplne chápem. Preto sme aj radi, že prvý z naplánovaných projektov sa zrealizoval,“ dodáva viceprimátor Žiliny.

Paulen si určite dráhu na Bôriku príde vyskúšať, keďže práve v tejto časti sezóny to Žilinčanovi ideálne zapadá do tréningového plánu. „Práve v tomto období od jesene do jari sa snažím zaradzovať do tréningu rýchlosť, pretože mám už overené, že to podporuje výkony v kopcoch. Určite túto dráhu využijem a budem tento typ tréningu využívať viac, pretože doteraz bola najbližšia tartanová dráha v Kysuckom Novom Meste. Bolo to však pre mňa zbytočné cestovanie a preto túto novinku v Žiline vítam,“ uzavrel bežec, ktorý bude na tradičnom Vianočnom behu obhajovať prvenstvo z minulého roka.