Na striedačke padali tvrdšie slová. Rehák: Usmialo sa na nás šťastie

Maceka teší produktivita tretej päťky.

29. nov 2019 o 22:28 Tomáš Hládek

Do zápasu s Trnavou vstúpili zverenci Stana Škorvánka výborne. V 23. minúte svietilo na svetelnej skóre 4:0 a ani najväčší pesimista by nepredpokladal, že Trnava so 14 korčuliarmi dokáže zápas zdramatizovať.

„Nepodali sme výkon, aký sme si predstavovali. Stav 4:0 bol taký, že by sme to mali zvládnuť. Sami sme si skomplikovali situáciu a nakoniec z toho bol infarktový záver. Hrali sme zle, musíme si to povedať a povedali sme si to aj v šatni. Dnes sme nehrali dobre, bodovali sme a v zápasoch, v ktorých sme hrali dobre, sme nebodovali. Vážime si tri body,“ hovoril po zápase tréner Stanislav Škorvánek.

Dominika Reháka teší zo zápasu len výhra. Iné pozitíva autor troch kanadských bodov nenašiel.

„Bol to veľmi divoký zápas a ani sme to nečakali. Chceli sme hrať zodpovednejšie, ale jediné, čo nás môže tešiť, je výhra a nič iné. Na tréningoch robíme určité veci a aj tréningy pred zápasom vyzerajú super. Ako keby sme to do zápasu nevedeli preniesť. Raz nám to v stretnutí nevyjde a následne každý chce hrať niečo iné. Začneme blázniť, začneme robiť veci, ktoré na tréningu nerobíme a potom to takto vyzerá,“ poukazuje na možné príčiny nie ideálneho výkonu Rehák.

Dalo sa čakať, že sa Trnava neudrží so žlto-zelenými kondične. Opak bol však pravdou. Zverenci Štefana Megu boli každou minútou lepší a lepší.

„Nemôžeme sa vyhovárať na to, že sme neskúsení. Títo chalani chcú hrať prvú ligu a po našich chybách a nedisciplinovanosti je 4:4. Nedodržiavame pokyny, ktoré si povieme na tréningu. Pokiaľ ich dodržiavame, tak hráme dobre a vyhrávame 4:0. Potom zrazu skĺzneme do vecí, ktoré nerobíme a nie sme na ne pripravení. Dostaneme nešťastný gól, potom príde vylúčenie a nabalí sa to na seba,“ hovorí Škorvánek.

Padali tvrdšie slová

Žilinčania v posledných troch zápasoch inkasovali 23 gólov. Práve obranná činnosť bola ozdobou hráčov spod Dubňa v úvode sezóny.

„Mali by sme viac brániť. Posledné zápasy sa všetci ženieme dopredu a zabúdame na obranu. Síce sme dali veľa gólov, ale posledné tri zápasy sme ich veľa aj dostali. Musíme opäť začať lepšie brániť a robiť to, čo nás zdobilo doteraz,“ ponúka recept na možné zlepšenie Matej Macek.

Skúsení hráči museli počas zápasu zvýšiť hlas a použiť tvrdšie slová. Zabralo to, pretože domáci nakoniec zápas do víťazného konca priviedli.

„Starší hráči nám povedali, čo treba robiť a snažili sa nás upokojiť. Padli síce aj tvrdšie slová, ale treba ich. Treba mladším povedať, čo treba robiť, aby sme hru zjednodušili,“ hovorí Macek.

Gladiátori pricestovali pod Dubeň len so štrnástimi korčuliarmi. Napriek tomu Vlkov prestrieľali.

„Hovorili sme si v šatni, že nemôžeme počet hráčov hostí podceniť. Ako som hovoril, my sme začali lietať, voziť puky a prestali sme hrať to, čo máme. To je obrovská chyba a takto to dopadlo. Vďakabohu, že sa na nás šťastie usmialo a vyhrali sme,“ dodal Dominik Rehák.

Tretej päťke to ide

Tretej žilinskej formácii sa štatisticky darí. Samuel Zahradník nazbieral dovedna 17 bodov, Ondrej Prášil 13 a Matej Macek má na konte 16 kanadských bodov.

„Je medzi nami dobrá chémia. Sám som prekvapený, pretože sme mladí a celkom nám to ide. Som za to rád a dúfam, že to bude pokračovať. Treba to však zlepšiť, pretože vždy sa dá byť lepší. Môžeme dať aj viac gólov, máme veľa šancí. Dobre hráme dopredu, ale musíme zlepšiť aj hru dozadu. Snažíme sa najviac, ako to ide,“ neuspokojuje sa Macek.

V zápase 23. kola absentoval Peter Húževka. Kapitánske “céčko“ mal na srdci Tomáš Nádašdi. „Húževka sa zranil v zápase s Bratislavou. Trápi ho koleno ešte od série s Michalovcami. Verím tomu, že sa to bude zlepšovať a dá sa dokopy. Musíme tomu dať trochu času,“ zakončil domáci lodivod.

Vlkom patrí aktuálne ôsma priečka, keď strácajú na siedme Levice päť bodov.„Stále môžeme byť na tom lepšie a niektoré výsledky sme mohli uhrať lepšie. Aj s lepšími tímami vieme zahrať. Potom však dostaneme góly, stopne nás to a nevieme gól dať. Prehrávame niektoré zápasy zbytočne o gól a to v tabuľke spraví body. Určite máme na to, aby sme boli vyššie,“ nádeja sa Matej Macek.

MsHK Žilina – HK Trnava 7:5 (2:0, 2:3, 3:2)

Góly: 8. Rehák D. (Patlevič, Ondruš), 9. Macek (Zahradník), 22. Ondruš (Rehák D., Pjaták), 23. Zahradník (Macek, Prášil), 55. Ondruš (Rehák D., Nádašdi), 58. Markovič (Rehák S.), 60. Markovič – 26. Beták (Jurák, Schmidt), 34. Jurák (Kamenický, Schmidt), 38. Hrbáčik (Jurák, Schmidt), 50. Hrbáčik (Mrava, Schmidt), 59. Sliva (Beták, Jurák). Rozhodovali Purgat – Ševčík, Znak, 277 divákov. Vylúčení: 5:3. Strely na bránu 39:41.

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Patlevič, Dlugoš, Housa – Rehák S., Minárik, Markovič – Rehák D., Ondruš, Pjaták – Macek, Prášil, Zahradník – Coma, Valášek, Korbáš.

TRNAVA: Ivanovič – Schmiedt, Sliva, Klein, Burian, Mišurda – Bobál, Beták, Jurák – Kamenický, Hrbáčik, Mrava – Lukačovič, Lindeman, Šúry.

1. Topoľčany 24 15 5 1 3 86:53 56

2. Bratislava Capitals 24 17 0 4 3 128:58 55

3. Martin 24 13 3 2 6 63:69 47

4. Dubnica 23 12 2 1 8 84:81 41

5. Skalica 24 11 2 2 9 95:71 39

6. SNV 24 11 2 1 10 84:83 38

7. Levice 24 10 0 2 12 85:99 32

8. ŽILINA 23 8 1 1 13 57:72 27

9. Pov. Bystrica 24 5 2 2 15 63:96 21

10. Trnava 23 4 0 1 18 63:118 13