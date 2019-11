Žilinské derby prinieslo osem gólov

Zápas sa lámal v druhom polčase.

29. nov 2019 o 14:22 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – ŠK Makroteam Žilina 6:2 (1:1)

Góly: 12. a 22. (pen.) Marušinec, 21. Belaník, 25. a 28. Marton, 26. Zaťovič – 10. Holbička, 38. Krištofík. Rozhodovali Ježík a Behančín, 100 divákov. ŽK: Belaník – André Luiz. ČK: 22. (po druhej ŽK) André Luiz.

MŠK: Herko (Kavčák) – Belaník, Ševčík, Vaktor, Marton, Ostrák, Štrbák, Matejov, Gábor, Koricina, Bevelaqua, Zaťovič, Marušinec.

MAKROTEAM: Košút (Kováč) – André Luiz, Davidson Do Nascimento, Baláž, Lucian Ferreira, Mahút, Vrábel, Krištofík, Škulec, Holbička, Hudek.

Úvodný polčas druhého žilinského derby priniesol vyrovnaný futsal. Vedenia sa ujali zverenci Dušana Dobšoviča, keď v 10. minúte ostal osamotený Holbička pred Herkom a strelou na bližšiu žrď poslal Makroteam do vedenia. Vedenie si žlto-čierni dlho neužili, keď Belaníkovo nastrelenie doklepol do brány Marušinec. Do šatní sa tak šlo za vyrovnaného stavu.

Súvisiaci článok FOTO: Žiline zápas proti Leviciam nevyšiel. Novou posilou bude pivot Čítajte

Hosťom vstup do druhého dejstva absolútne nevyšiel. Najskôr poslal Šošonov do vedenia Belaník, o minútu putoval pod sprchy André Luiz a nariadenú penaltu premenil Marušinec - 3:1. V 25. minúte ostal osamotený pred Kováčom Marton a bolo 4:1. Hostia museli riskovať a strelou do prázdnej brány dal na 5:1 Zaťovič. Následne vyprodukoval hrúbku Kováč a Marton zvýšil na 6:1. V závere ešte skorigoval zo štandardnej situácie Krištofík. Aj v druhom derby sa tak zrodilo jednoznačné víťazstvo MŠK.

Ostatné výsledky: TNF Prievidza – MŠK Nové Zámky 5:10, FT Levice – Mimel Lučenec 5:8, Banská Bystrica mala voľný žreb.

1. Mimel Lučenec 9 9 0 0 88:22 27

2. MŠK Žilina 8 6 1 1 51:18 19

3. Banská Bystrica 8 4 1 3 40:32 13

4. ŠK Makroteam Žilina 9 4 0 5 49:47 12

5. FT Levice 8 4 0 4 35:39 12

6. Nové Zámky 8 1 0 7 22:63 3

7. TNF Prievidza 8 0 0 8 26:90 0