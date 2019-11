STREČNO: Polícia upozorňuje na víkendové uzávery, mali by byť posledné

Lesy Slovenskej republiky by po dvoch zrušených víkendových termínoch na letecký zvoz dreva mali konečne práce dokončiť.

29. nov 2019 o 15:31 SITA

STREČNO. Vodiči prechádzajúci cestou I/18 pod Strečnom sa počas nadchádzajúceho víkendu musia pripraviť na dopravné obmedzenia.

Lesy Slovenskej republiky by po dvoch zrušených víkendových termínoch na letecký zvoz dreva pomocou vrtuľníkov mali konečne dokončiť práce súvisiace s odvozom vyťaženej kalamitnej drevnej hmoty zo svahov nad cestou.

Prečítajte si tiež V Žiline sa zdvojnásobil počet zamestnaných cudzincov Čítajte

Krajská polícia už informovala, že vzhľadom na predpoveď počasia je predpoklad ukončenia všetkých prác s tým, že vrtuľníky s drevom budú lietať podľa plánovaného harmonogramu a polícia bude cestu priebežne uzatvárať.



Podobne ako pri predchádzajúcich dopravných uzáverách budú policajti uzatvárať cestu obojsmerne v polhodinových intervaloch. Podľa zverejneného harmonogramu sa začne sobotňajšia uzávierka o 7:45 a trvať bude do 15:30. Cesta bude prejazdná v intervaloch 8:30 - 9:00, 9:30 - 10:00 atď. V nedeľu polícia opäť cestu obojsmerne uzavrie ráno o 7:45, pričom práce by mali ukončiť o 11:30.



Práce pri odvoze dreva a následne aj plán uzávierok môže ovplyvniť náhla nepriazeň počasia alebo ranná hmla, a preto by vodiči mali pred cestou aj počas nej sledovať aktuálne dopravné informácie. Polícia zároveň upozorňuje vodičov osobných motorových vozidiel na možnosť využitia obchádzkovej trasy cez Terchovú - Zázrivú - Kraľovany.