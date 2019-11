Diskusný duel Jurinová vs. Trabelssie zrušili

Žilinský samosprávny kraj má obavy o zmarenie verejného obstarávania na prímestskú autobusovú dopravu.

28. nov 2019 o 14:39 SITA

ŽILINA. Očakávaná verejná diskusia medzi predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou a podnikateľom Georgeom Trabelssiem sa dnes neuskutoční.

Diskusný duel organizačne zastrešovalo občianske združenie (OZ) Proti korupcii. ŽSK však dva dni pred termínom diskusného duelu zrušil Jurinovej účasť z dôvodu obáv o zmarenie verejného obstarávania na prímestskú autobusovú dopravu.

Súvisiaci článok Žilinská župa sa dohodla s dopravcami, nevylučujú zvýšenie cestovného Čítajte

Diskusný duel medzi žilinskou župankou Jurinovou a podnikateľom Trabelssiem ohlásilo združenie 11. novembra, teda v čase, keď vrcholili rokovania medzi ŽSK a Trabelssieho firmou Slovenská autobusová doprava Žilina, a. s. o novej zmluve na prímestskú autobusovú dopravu. Tá súčasná vyprší po desiatich rokoch 29. novembra.



V predchádzajúcich týždňoch si obe strany vymieňali na diaľku ostré názory na počínanie v rámci verejnej súťaže. Jurinová obviňovala žilinského dopravcu z obštrukčného konania, žilinskej SAD sa však nepáčilo, že výsledkom tendra má byť zmluva, ktorá by zmenila pravidlá znášania prípadných strát z prevádzkovania dopravy, a tak využil dopravca možnosť podania námietok voči súťaži. V časovej tiesni bol nakoniec ŽSK nútený súťaž zrušiť a prejsť na priame rokovacie konanie. Výsledkom je zmluva, ktorú 25. novembra odobrili aj poslanci krajského zastupiteľstva.



Na zmluve však stále chýbajú podpisy, a to je dôvod zrušenia plánovanej účasti Jurinovej v ohlásenej diskusii.

"ŽSK do termínu konania diskusie neuzavrel súťaže na dopravcov, ktorí zabezpečia dopravnú obslužnosť jednotlivých regiónov Žilinského kraja. Preto nie je možné informovať o priebehu súťaží a podrobnostiach rokovaní na verejnej diskusii. Županka Erika Jurinová informácie, ktoré podľa právneho stanoviska mohla poskytnúť, poskytla poslancom ŽSK na zasadnutí zastupiteľstva 25. novembra. Ďalšie podrobnosti vzhľadom na to, že súťaže na dopravcov nie sú formálne ukončené podpisom zmlúv, nie je možné zverejňovať, pretože by tým mohlo dôjsť k zmareniu celého procesu verejného obstarávania," uvádza sa v stanovisku ŽSK.



Podľa predstaviteľov OZ Proti korupcii bol o diskusiu vo verejnosti veľký záujem. "Keďže účasť najvyššej predstaviteľky kraja je základným predpokladom naplnenia obsahu stanovenej témy, sme, žiaľ, nútení diskusiu zrušiť," uviedlo na margo zrušeného duelu združenie.