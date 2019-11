FOTO: Žiline zápas proti Leviciam nevyšiel. Novou posilou bude pivot

Lukáš Hoferica: Trápili sme sa.

27. nov 2019 o 23:55 Tomáš Hládek

Žilinčania vstúpili do zápasu trojkou Jakuba Merešša, ktorú následne podčiarkol ďalším úspešným pokusom spoza perimetra Dickson. Bol to však posledný moment, kedy Slávia v zápase viedla. Favorit duelu následne prebral iniciatívu a do polčasu vyhrával o dvadsať bodov.

„Zápas sa ťažko hodnotí a chcem pogratulovať Leviciam k víťazstvu. Problém je ten, že už druhý týždeň netrénujeme v zostave, v akej sme začínali sezónu. Brzdia nás zdravotné problémy, keď Dickson hral so sebazaprením kvôli zraneniu kolena a Sapp má výron. Je tam viacero faktorov, pre ktoré nie sme na tréningu v plnej zostave. Verím, že v dohľadnom čase sa dáme dohromady, aby sme boli schopní naplno trénovať. Zajtra očakávame nového hráča na pozíciu pivota. Verím, že na zápas do Lučenca bude naša podkošová zostava vyzerať inak. Chýba nám rozohrávač a dúfam, že Wiggins už budúci týždeň bude schopný ísť do plnej záťaže. Bolo vidieť, že keď sa vyfauloval Tot, tak to ostalo iba na Rožánkovi a to je potom zložité,“ pomenoval príčiny prehry tréner Ivan Kurilla.

Bezchybný bol v zápase Lukáš Hoferica, ktorý na body premenil všetky svoje strelecké pokusy. K deviatim bodom pridal odchovanec Žiliny štyri doskoky a dve asistencie.

„Nezačali sme dobre. Neviem prečo, ale Levice prišli do zápasu s väčšou energiou ako my. Od začiatku sme sa trápili na oboch koncoch palubovky. Nepresadili sme sa ani na jednej strane ihriska a Levice si pohodlne vypracovali náskok o dvadsať bodov. V tretej a štvrtej štvrtine sme to už len korigovali. Pravda je, že sme bojovali, ale nemôžeme takto začať zápas. Natiahlo sa to na dvadsať bodov a potom sme sa už trápili,“ dodal na margo duelu pre MY Žilinské noviny Lukáš Hoferica.

Hofo, ako znie prezývka dobre stavaného pivota, dostal v zápase veľkú porciu minút, keďže v Žiline už nepokračuje Špaleta.

„Cudzinci sú tu preto, lebo majú doplniť káder. Oni taktiež musia nastaviť vysokú výkonnostnú latku, aby bol tím úspešný tak, ako si to manažment predstavuje. Keď sa hrá bez dvoch-troch zahraničných hráčov, tak to cítiť a tímu to chýba. Následne je to ťažšie pre všetkých chalanov na ihrisku,“ hovorí Hoferica.

Domáci kormidelník videl výhodu súpera aj v režime, ktorý Levice majú. Naopak, na domácich sa prejavil tréningový výpadok. „Na Leviciach bolo vidieť, že sú v zápasovom rytme. My sme sa dostali do útlmu po týchto zraneniach. Samozrejme, náš druhý polčas bol o inom. Tam sme hrali lepšie, agresívnejšie. Bolo vidieť, že je na našej strane tréningový deficit,“ dodal Kurilla.

Súvisiaci článok Trénera Černáka potešilo, že jeho tím dokázal konkurovať najlepším druholigistom Čítajte

Slávia ťahá šnúru troch prehier v rade. Veľkú rolu v tom zahrali už spomínané zranenia, ktoré trápia Žilinčanov.

„Nikoho neteší, že sme prehrali zápasy. Spišská nad nami vyhrala zaslúžene. Vo Svite sme hrali v zostave so siedmimi-ôsmimi hráčmi a Svit hral v plnej zostave. Bohužiaľ, dnes bola kvalita na strane súpera. Ak nie ste na tréningu v plnej zostave, trénujete so siedmimi hráčmi, tak je veľmi ťažké pripraviť sa na stretnutia. V klube robíme všetko preto, aby sme sa dali zdravotne dokopy,“ zakončil domáci lodivod.

Hoferica taktiež vidí problém stave kádra, ktorý nie je stopercentne zdravotne v poriadku. „Musíme sa dať dokopy čo najskôr, aby sme mohli plnohodnotne odohrať zápasy doma aj vonku. Liga je vyrovnaná a musíme bojovať. Nič iné nám neostáva. Musíme sa dať do stopercentného stavu,“ zakončil 202 centimetrov vysoký hráč.

BK Slávia Žilina – Patrioti Levice 75:88 (15:31, 16:20, 25:23, 19:14)

ŽILINA: Merešš 16, Rožánek 12, Dickson 10, Jeftič 6, Tot 2 (Sapp 20, Hoferica 9, Podhorský 0).

LEVICE: Perovič 24, Hot 19, Juríček 10, Krajčovič 8, Bachan 3 (Hill 11, Bojanovský 10, Žiak 2, Kirves 1).

TH: 12/15 – 15/20, trojky: 7/29 – 13/30, fauly: 18:15, doskoky 35:43. Rozhodovali: Ženiš, Lamoš a Bartoš, 750 divákov.