Trénera Černáka potešilo, že jeho tím dokázal konkurovať najlepším druholigistom

V drese B-tímu MŠK Žilina nastupujú predovšetkým mladí hráči.

27. nov 2019 o 17:14 Dominika Mariňáková

Rezerva MŠK Žilina ukončila jesennú časť s 28 bodmi na konte a v druhej lige prezimuje na piatej priečke tabuľky. S Petrom Černákom, hlavným trénerom projektu MŠK Žilina B + U19, sme sa rozprávali o jesenných zápasoch, o progrese mladých hráčov, ale aj o úrovni druhej najvyššej súťaže.

Ako hodnotíte jesennú časť v podaní B-tímu?

"Keby sme mali o tri body viac, bolo by to vynikajúce. Aj tento bodový zisk nám však dáva dobrú východiskovú situáciu do jarnej časti. Ako jeden z cieľov sme si stanovili záchranu, takže z tohto pohľadu je to celkom fajn. Potešili ma bodové zisky vonku, naopak, mrzia ma domáce straty. Takisto, v posledných štyroch stretnutiach sme uhrali len jeden bod. To považujem za negatíva."

Čomu pripisujete nevydarený finiš?

"Hrali sme s vedúcimi tímami súťaže, ale na to sa nechceme vyhovárať. Stále sa snažíme o svoj spôsob hry. Jednoducho, nezvládli sme to. Hoci sme mali v tých zápasoch herne navrch, nezvládli sme to v koncovke a výsledkovo. Herný prejav bol fajn, ale konečný výsledok sa nám nepodarilo uhrať."

V tabuľke prezimujete na piatej priečke. Ste s takýmto umiestnením spokojný?

"Snažíme sa veľmi nevnímať tabuľku. Skôr sa pozeráme na bodový zisk, ktorý nám zaručí naplnenie vytýčených cieľov. Takže, teší nás bodový zisk, tabuľka je až druhoradá."

Ktorí hráči urobili za posledný polrok práce najväčší progres?