V Bytči vyrastá nová generácia kvalitných a moderných bytových domov

27. nov 2019 o 15:10 Alexandra Janigová

Rezidencia Nová Bytča – Thurzove Sady prináša jedinečné bývanie pre všetkých, ktorí túžia po vlastnom bývaní v kvalite, ktorá zodpovedá modernej dobe a uspokojí aj náročných klientov. Celý projekt sľubuje kvalitné a nízkoenergetické bývanie. „V Bytči sa dlhšie obdobie nestavalo, a tak sme sa rozhodli, že zainvestujeme svoje peniaze a postavíme štyri bytové domy v Thurzových sadoch. Nové bytovky, v takejto kvalite, sa v Bytči nestavali, alebo sa stavali len nájomné domy nižšej kategórie. Rezidencia Nová Bytča bude postavená nadštandartným spôsobom,“ priblížil projekt Miroslav Štefún, konateľ spoločnosti STAVBYT-LR.

Celý projekt je navrhnutý v duchu nizkoenergetických budov v kategórii A1 a to všetko v modernej architektúre a s použitím kvalitných materiálov. „Ide o veľmi kvalitnú konštrukciu. Čo znamená, že byty budú vyhotovené s dôrazom na kvalitu vykonaných prác a v neposlednom rade aj na kvalitu použitých materiálov. Základy zo železobetónu, založené na pilotách do hĺbky až sedem metrov, obvodové ako aj vnútorné priečky zhotovené z pálenej tehly, akustické steny medzi bytmi, zateplenie muriva minerálnou vlnou, je nesporná výhoda a záruka zdravého bývania. Vzdušnosť bytov dotvárajú veľké francúzske okná a presklenia v duchu požiadaviek modernej architektúry. To všetko je predpokladom spokojnosti aj pre tých najnáročnejších klientov,“ povedal o detailoch stavby.

K bytovým domom bude postavené detské ihrisko a oddychová zóna s množstvom zelene. (zdroj: STAVBYT-LR)

Samozrejmosťou je vlastné parkovanie a odkladací priestor. „Ku každému bytu patrí pivnica a jedno parkovacie miesto. Pokiaľ klient potrebuje viac ako jedno miesto, je možné si ho dokúpiť. Tak ako celá budova, všetky byty, tak aj parkovisko a prístup naň bude bezbariérový.“

K bytovým domom bude postavené detské ihrisko a oddychová zóna s množstvom zelene, kde môžete tráviť svoje voľné chvíle. „Na toto myslíme pri všetkých svojich projektoch, aby mali ľudia k dostupnosti pár metrov oddychovú zónu. Okrem toho bude súčasťou celého komplexu aj obchodný dom, v ktorom budú rôzne prevádzky a susedí s naším projektom. Tento obchodný komplex bude vybudovaný v najbližšom období. Na prízemí bytových domov budú priestory pre služby, prípadne inú obchodnú činnosť. Od druhého podlažia po šieste poschodie sú navrhnuté byty veľkosti od 35 po 120 metrov štvorcových, v ktorých si nájde svoje každý nový obyvateľ. V blízkosti rezidencie bude aj autobusová zastávka. Centrum, úrady a všetko, čo ľudia potrebujú, je v dostupnosti do jedného kilometra,“ doplnil investor.

Ku každému bytu patrí pivnica a jedno parkovacie miesto. (zdroj: STAVBYT-LR)

Za veľkú výhodu možno považovať kúrenie vlastným kotlom na plyn. „Pri súčasných cenách za energie a najmä teplo v Bytči je vlastný kotol veľkou výhodou. Kotolňa bude umiestnená v prízemí. Každý byt bude mať svoj merač a zaplatí si len toľko, koľko reálne minie. Úsporu na kúrení a komfort zabezpečí podlahové vykurovanie v každom byte a v každej miestnosti.

Byty sa predávajú v prevedení na „kľúč“. „Ku každému bytu, ako sme spomenuli, prislúcha parkovacie miesto a pivnica. Takmer všetky byty majú nadštandardne veľký balkón. Do vybavenia bytov patria plávajúce podlahy, dvere so obložkovou zárubňou, vybavenie kúpeľne so sanitou, obkladmi a dlažbami. Zákazník si samozrejme môže vybrať aj z iných možností a variácií finalizácie interiérov podľa vlastných predstáv,“ vysvetlil rôzne možnosti.

Výhoda celého objektu je aj dostupnosť na diaľnicu. Privádzač na diaľnicu je kúsok od rezidencie, čo je atraktívne aj pre Žilinčanov. Už dnes evidujeme veľký záujem od ľudí aj z iných regiónov ako napríklad Kysuce, Považská Bystrica, Makov a v neposlednom rade domáci obyvatelia z celého okresu Bytča. „Môže to byť výborná investícia do budúcna. Dôležité je aj to, že druhá časť územia je vyčlenená na ľahký priemysel, čiže prevádzky ktoré nezasahujú do komfortu bývania a už v nasledujúcom roku vyrastú prevádzky firiem, čo prináša do celej oblasti nové investície. A teda možnosť mať pri bývaní aj potencionálnu prácu.“ Z tejto oblasti vzniká doslova Nová Bytča, ktorá sa vybavením a kvalitou vyrovná veľkým mestám. Všetky informácie nájdete na weberezidencianovabytca.sk.