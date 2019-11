Hra Žltá čiara hovorí o fiktívnych hraniciach nás samých

Najbližšie predstavenie Žltej čiary nájdete v programe Mestského divadla Žilina vo štvrtok 28. novembra.

27. nov 2019 o 9:05 Alexandra Janigová

ŽILINA  Charlota Roos je nemecká dramatička so silným spoločensko-kritickým zameraním. Pred písaním často dôkladne zbiera fakty. Grotesknú komédiu Mutti o Angele Merkelovej, rovnako ako hru Yellow Line, napísala spolu so spisovateľkou Juli Zeh. Horkú komédiu s politickým presahom Žltá čiara v réžii Eduarda Kudláča má vo svojom repertoári od marca 2019 aj Mestské divadlo Žilina.

V akej Európe to vlastne žijeme? Zatiaľ čo sa do nej snažia za každú cenu dostať utečenci z Afriky, ktorí snívajú o lepšom, slobodnejšom živote, Európania sa cítia čoraz menej slobodní. Na dovolenke v severnej Afrike síce máme všetko all inclusive, ale náš pohyb je vyhradený hotelovým plotom.

Absurdný motív kravy

Opakujúcim sa absurdným motívom hry Žltá čiara, ktorý prepája viac dejov, je krava. Hra začína výsluchom obyčajného afrického rybára, ktorý sa v dôsledku nehody ocitol na pobreží Európy. Na čln, v ktorom sa vydal s kamarátom na ryby, padla z čistého neba krava a čln dolámala. Prísnu a trochu paranoidnú pobrežnú stráž však toto absurdné vysvetlenie nezaujíma a pristupujú k stroskotanému rybárovi ako k utečencovi. Akosi mu neveria, že by sa rád vrátil domov, do svojho zálivu v Afrike. V bezpečnej Európe mu predsa bude lepšie. Motív záhadnej nehody sa pomaly preplieta aj ďalšími scénami. Spoznávame Paula a jeho priateľku Helene, revoltujúcu výtvarníčku, ktorá vydraží samu seba v klietke. Paul sa na all inclusive dovolenke necíti slobodný, stále musí dodržiavať nejaké pravidlá, až to vyvrcholí jeho hysterickým výstupom na letisku. Prekročením žltej čiary bezpečnostnej zóny temer vyvolá medzinárodný konflikt a skončí v rukách právnika. Helene sa vlastnou dražbou snaží pomôcť povstalcom v severnej Afrike. Clara, ich dobrá priateľka, je žena, ktorá neznáša násilie a najradšej filozofuje v dobrom wellnesse.

Yvonne je švajčiarska krava, ktorá opustí stádo a odíde do lesa, aby žila ako slobodná pustovníčka. Od toho momentu však zapĺňa hlavné správy a stáva sa stredobodom pozornosti. Tento základný nápaditý dejový rámec dopĺňa množstvo vedľajších postáv.

Hovorí o fiktívnych hraniciach

Hra sa veľmi civilným a priamočiarym spôsobom pozerá na otázku poriadku a bezpečnosti západného sveta. Žltá čiara symbolizuje fiktívne hranice, ktoré sme si vytýčili ako záruku bezpečnosti. Neustále sa pohybujeme v reálne znázornených alebo vnútorne prežívaných hraniciach. Táto svižná satirická komédia nám ukazuje, ako „diskrétne“ a globálne fungujú dnešné kontrolné systémy (hranice, letisko, internet) a koľko slobody sme ochotní zniesť v mene bezpečnosti a poriadku. Práve nastolením tragikomického, až absurdného príbehu sa autorkám podarilo posunúť vážne témy ako falošný humanizmus, strach z terorizmu, konformizmus, konzum či zvyšovanie efektivity do satirickej roviny. Zachovávajú si svoj apel, zároveň sú oveľa prístupnejšie. Najbližšie predstavenie Žltej čiary nájdete v programe Mestského divadla Žilina vo štvrtok 28. novembra.