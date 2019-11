Pripravte hosťom dokonalý pobyt

Každý detail môže rozhodnúť o tom, ako sa bude u vás hosť cítiť.

27. nov 2019 o 8:39 Milan Gončár

Blíži sa koniec roka, ktorý sa okrem tradičných príprav na Vianoce spája aj s rôznymi silvestrovskými zájazdmi, lyžovačkami, výletmi či pobytmi. Majitelia hotelov, penziónov, chát a ďalších ubytovacích prevádzok pripravujú svoje zariadenia na zvýšený prílev hostí. Pre mnohých je tento čas v rámci podnikania najúspešnejším v roku, preto mu venujú viac energie.

Aby hoteliéri uspokojili požiadavky svojich návštevníkov, musia spĺňať také štandardy, ktoré klient očakáva. Majiteľ ubytovacej jednotky si na pilieroch spokojnosti buduje dobré meno a rozširuje potenciálnu klientelu. Na čo všetko by mal teda myslieť? Prinášame niekoľko námetov, ako pripraviť návštevníkom čo najdokonalejší zážitok z pobytu.

V prvom rade si musíte zadefinovať, aký typ hostí očakávate – či ide o partiu mladých ľudí, ktorí prišli za zábavou alebo o rodiny s deťmi, zájazd dôchodcov či športový kolektív. Majte na pamäti, že pre všetky skupiny by mal byť pripravený vhodný program, atrakcie, výlety do okolia, kultúrne vyžitie a v neposlednom rade aj strava. Iné menu bude konzumovať dospelý a iné dieťa. Pamätajte na každý detail a nezabudnite na prvý dojem, ktorý býva mimoriadne dôležitý. Preto klientov priateľsky privítajte, nachystajte im malý darček na začiatok či prípitok. Hostia to určite ocenia. Okrem toho budete mať u nich plusový bod a bezpochyby i dobrý pocit.

Ubytovanie majte čisté, izby dostatočne vyvetrané. Návštevník prichádza za oddychom, zbavte ho zbytočných nepríjemností pri prípadnej reklamácii. Hotelový textil musí byť čistý, rovnako tak prostredie izby a toalety. Nemenej dôležité sú napríklad hotelové obliečky, zdravotne nezávadný paplón, matrac či vankúše. Na prvý pohľad môže ísť o malé veci, no aj tie sú meradlom spokojnosti.

Odstráňte poruchy

Pred príchodom skontrolujte všetky prípadné nedostatky, ako sú napríklad poruchy okien, radiátorov, kúpeľne, WC a podobne. Ak sa nejaké vyskytnú, opravte ich ešte pred nasťahovaním hostí.

Po ich príchode dbajte a vyžadujte od svojich zamestnancov maximálnu prívetivosť a ochotu. Tá by mala byť u vás samozrejmosťou. Klientom vychádzajte v ústrety v ich požiadavkách. Na začiatku pobytu im predstavte podmienky ubytovania, aby ste sa vyhli zbytočným nedorozumeniam.

Ak prevádzkujete reštauráciu, môžete zostaviť klientom špeciálne menu k danému obdobiu – napríklad vianočná kapustnica, silvestrovská kačica a podobne. Nebojte sa experimentovať, pripraviť môžete aj niečo netradičné. Ľudia milujú prekvapenia. Aj tu myslíte na čistotu stolov, obrusov a primeranú výzdobu. Koncert živej hudby môže byť tým správnym vyvrcholením slávnostného večera.

Ak je súčasťou vášho hotela wellness, nenechávajte to iba na „suchý“ pobyt v bazéne či saune. Silvester vo vírivke, prípadne diskotéka v bazéne je tým pravým orechovým. Otvorený wellness bar je len čerešničkou na torte a pri takýchto oslavách by mal byť samozrejmosťou. Ale pozor. Majte na pamäti, že podobné akcie sú sviatočného charakteru, mnohí prichádzajú do hotela za oddychom, takže všetko pripravte tak, aby ste nerušili ostatných návštevníkov.

Bohaté raňajky a ďalší program

Každý ďalší deň začnite kvalitnými raňajkami. Tie naštartujú hosťa na celý deň. Ak nemajú klienti program, dajte im tipy na výlety do okolia, predstavte im obľúbené miesta pre kultúru, šport, prírodné pamiatky a podobne. V dobe internetu a neustáleho toku informácií zrejme budú mať prehľad o atrakciách v okolí, no osobným odporúčaním nič nepokazíte.

Neustála komunikácia

S hosťom neustále komunikujte, pýtajte si spätnú väzbu. Konštruktívnu kritiku berte ako jednu z ciest k vášmu napredovaniu. Otvorenosť a úprimnosť patria medzi dôležité pozitívne ľudské vlastnosti. Určite nimi nič nepokazíte, práve naopak. Keď sa pobyt klienta skončil, poďakujte za využitie vašich služieb a s úsmevom hosťa vyprevaďte.

Pre skúsených a kvalitných hoteliérov sú vyššie uvedené rady samozrejmosťou. Avšak ešte stále mnohí zabúdajú na základné prvky budujúce spokojnosť klientov. Len neustálym zlepšovaním služieb môžeme posúvať slovenský cestovný ruch dopredu a porovnávať sa s najlepšími krajinami. Niekedy to ešte pokrivkáva, avšak postupnými krokmi môžeme aj zo Slovenska urobiť ešte lepšiu turistickú krajinu. Pretože turistom rozhodne máme čo ponúknuť.