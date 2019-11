V Žiline sa zdvojnásobil počet zamestnaných cudzincov, úrad práce prijíma opatrenia

Na začiatku minulého roka vybavovala cudzineckú agendu na žilinskom úrade práce jedna zamestnankyňa. Dnes je ich osem.

27. nov 2019 o 5:51 Branislav Koscelník

ŽILINA. Elena je zo Srbska. Má 23 rokov a na Slovensko prišla za lepším zárobkom. Tretí mesiac zarezáva v spoločnosti, ktorá dodáva plastové diely pre žilinskú automobilku. Nesťažuje si ani na prácu, ani na plácu a ani na vzťahy so Slovákmi.

„Radšej by sme pracovali v Srbsku. Ale potrebujeme zarobiť. Nemali sme doteraz žiadne problémy. Ak by aj nejaké boli, oznámime to agentúre a oni to riešia,“ rozhovorila sa mladá žena o tom, čo ju doviedlo na sever Slovenska.

Pobyt na Slovensku dostala na dva roky. Do Žiliny si za sebou pozvala aj priateľa Damjana, ktorý je tu pár dní. „Nebudem mať fixný plat, ale tri až päť eur na hodinu. U nás v Srbsku sú malé platy. 200 až 250 eur,“ potvrdzuje Srb, že peniaze sú tým, čo ich láka do Žiliny a okolia.

Srbčinu, ukrajinčinu, či rumunčinu počuť v uliciach Žiliny pomerne často. Dostatok práce, lepší zárobok a zjednodušený prístup na náš pracovný trh prilákal do žilinského regiónu stovky pracovníkov z cudziny.

Štatistiky úradu práce evidovali v októbri v okrese Žilina viac ako 3-tisíc pracovníkov zo zahraničia. Ďalších viac ako sto prišlo spoza hraníc za prácou do okresu Kysucké Nové Mesto a rovnako do Bytče. Počty cudzincov rapídne rastú. Len v Žiline sa ich počet za posledný rok zdvojnásobil.

Podľa informácií z Úradu práce Žilina medzi žiadateľmi dominujú Ukrajinci, Srbi, Kórejci a z členských štátov Európskej únie využívajú voľný pohyb pracovných síl Rumuni, Bulhari, Česi a Poliaci.

Aktívne agentúry

Slovenskí zamestnávatelia už na slovenskom trhu práce narazili na mantinely. Práce je viac ako ľudí a pracovnú silu do svojich fabrík, ale aj do prevádzok služieb, cielene hľadajú v zahraničí.

Od nového roka majú výrobné závody, či stavebné firmy jednoduchšiu cestu, ako sa dostať k nedostatkovým profesiám.

Strojári, montéri, stavbári, ale aj vodiči nákladných áut, i lekári z tretích krajín sa ľahšie dostanú na Slovensko cez agentúry dočasného zamestnávania. Stačí, že cudzinec z nečlenského štátu si podá žiadosť o prechodný pobyt, má pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie a ide o regulované povolanie. Agentúra mu zabezpečí prácu a vybaví čo treba.

„Na Slovensku sú personálne agentúry, ktoré sa špecializujú na dovoz pracovnej sily zo zahraničia - Srbska, Ukrajiny, Rumunska - majú svoje pobočky priamo v daných krajinách a náborovým procesom sa venuje celý tím ľudí od náborárov, prekladateľov, koordinátorov, ktorí zabezpečujú v našej krajine pre cudzincov ubytovanie, transport z letiska, či priamo do konkrétnej spoločnosti,“ hovorí o trendoch v hľadaní pracovnej sily Zuzana Száraz z personálnej agentúry YNAK.