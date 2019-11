Bowling Academy alebo One Family. Miesto pre firmy, deti aj verejnosť

Bowling Academy v Žiline je jedným z najprepracovanejších bowlingových projektov v Európe.

Ing. Martin Štěpánek, MBA sa pracovne už 20 rokov venuje reorganizácii vo firmách, transferom či zakladaniu podnikov na zelenej lúke. Rodák z Prahy, ktorého pred deviatimi rokmi zavialo na Slovensko, sa o niečo podobné, ako vykonáva vo svojej práci, pokúsil aj na vlastnú päsť. Výsledok má názov Bowling Academy a sídli v OC Idea na Kamennej ceste v Žiline.

„Roky som robil atletiku, posledných pätnásť rokov sa venujem bowlingu. Postupne som začal chodiť hrávať päťkrát týždenne, ale zistil som, že to nie je ono. Pracoval som na projektoch, ktoré boli špičkové v rámci svojho odboru a v bowlingu mi niečo také chýbalo,“ opisuje prvý podnet, z ktorého napokon vzišiel jeden z najprepracovanejších bowlingových projektov v Európe.

Štyri piliere

Nespokojnosť s vtedajším stavom využil ako motiváciu. Premýšľal, radil sa s odborníkmi na bowling z Európy i z Ameriky, pýtal sa ich, čo by podľa nich malo mať úspešné bowlingové centrum. Jedinečný biznis model napokon postavil na štyroch pilieroch.

„Vo vtedajších herniach, kam som chodil, mi chýbala komplexnosť služieb. Pred šiestimi rokmi som začal o tom premýšľať, bavil som sa s ľuďmi z európskej aj americkej asociácie. Napokon sme vytvorili model, ktorý je, podľa mňa, v bowlingovom svete unikátny. Sme tu nielen pre verejnosť, ale zameriavame sa aj na firmy, na deti a na trénovanie,“ približuje.

Potešilo ho, že ľudia si prakticky hneď od začiatku našli do Bowling Academy cestu. Zariadenie navštevujú od jeho slávnostného otvorenia na začiatku decembra 2018 a ich počet sa stále zvyšuje: „Musím povedať, že som milo prekvapený. Čakal som, že začiatok bude z hľadiska návštevnosti horší. Máme tu ľudí, ktorí predtým nikdy bowling nehrali. Prišli prvý raz a teraz chodia trikrát do týždňa, dokonca si platia trénerské lekcie. Premýšľali sme o prostredí a urobili sme ho tak, aby sa u nás cítili dobre. Snažili sme sa dať všetko na svoje miesto, aby bolo všetko tak, ako má byť.“

Firmy aj deti

Vítanou formou teambuildingov či spestrením firemných školení sú športové akcie. Perfektnou voľbou je v tomto prípade práve Bowling Academy, ktorá okrem bowlingu ponúka firmám aj priestory na firemné akcie či rokovania.

„Firmy si u nás čoraz viac začínajú dohadovať akcie,“ prezrádza Martin Štěpánek. „Sme schopní nielen zorganizovať im firemný turnaj, ale aj poskytnúť im spoločný priestor.“

Pánov v kravatách striedajú na dráhach deti. Aj v čase, keď sa v akadémii stretávame, okupuje jednu z dráh skupinka pod vedením trénera Josefa Macháčka.

„Robíme kurzy pre deti. Premýšľali sme, ako im bowling spestriť a keďže tu máme systém na analýzu hry, rozhodli sme sa, že to prepojíme so súčasnou technológiou. Dnes majú všetky deti v ruke mobil či tablet. Žijú s tým, je to ich tretia ruka. Tak sme si povedali, prečo to nevyužiť? V spolupráci s vývojármi sme vymysleli aplikáciu, v rámci ktorej hrajú bowling aj online. Ale na to, aby mohli postúpiť do ďalšieho levelu, musia niečo urobiť aj na dráhe. Umožnili sme im súťažiť cez im blízku vec, ale zároveň ich vťahujeme späť do prirodzených vecí. Vraciame ich k tomu, čo im chýba, k pohybu,“ vysvetľuje Martin Štěpánek. Postupne by v Bowling Academy chceli vybudovať športové oddiely a do troch rokov byť súčasťou slovenských líg vo všetkých mládežníckych kategóriách.

V Bowling Academy sa venujú deťom licencovaní tréneri. (zdroj: BOWLING ACADEMY)

V akadémii pôsobia dvaja tréneri s licenciou ETBF (European Tenpin Bowling Federation) level 3, najvyššou trénerskou licenciou v Európe. Okrem Martina Štěpánka ňou disponuje spomínaný Josef Macháček.

„Ľudí, ktorí majú túto licenciu, je na svete asi len 50. Priznám sa však, že ja nemám ambíciu trénovať. Nestíhal by som to. Snažím sa skôr poskladať všetko dohromady tak, aby veci fungovali,“ hovorí Martin Štěpánek.

Osobne sa venuje predovšetkým certifikovanému bowlingovému ProShopu, ktorý je súčasťou Bowling Academy. „Fyzicky robím veci práve v shope, vŕtam gule a pomáham ľuďom s výberom správneho bowlingového vybavenia práve pre ich hru. Chod firmy leží v značnej miere na pleciach mojej manželky Jany Štěpánkovej, trénovanie má zas pod palcom pán Macháček. Máme tu takisto personál, ktorý pracuje v bare a venuje sa ľuďom, ktorí si prídu zahrať. Za všetkým je tím, ktorý postupne budujeme.“

Priestory boli navrhnuté tak, aby sa návštevníci cítili príjemne. (zdroj: BOWLING ACADEMY)

Certifikácie medzinárodnej úrovne

Jednotlivé dieliky komplexnej žilinskej bowlingovej mozaiky prispeli k tomu, že Bowling Academy už pri svojom otvorení získala certifikáciu European Bowling Training Center.

„Ide o akreditáciu pre partnerské zariadenie Európskej bowlingovej asociácie. Momentálne sú v Európe len tri,“ prezrádza Martin Štěpánek. Na tejto certifikácii má podiel nielen spomínaná komplexnosť zariadenia, ale aj dlhodobá spolupráca jeho majiteľa s touto asociáciou.

Ďalšia certifikácia by na konto akadémie mala pribudnúť v priebehu aktuálneho kalendárneho roka. Vďaka nej budú môcť pripravovať trénerov na ETBF level 2: „Dnes sme schopní trénovať trénerov na úrovni ETBF level 1. Dvojku a trojku je momentálne možné robiť len v jednom európskom zariadení, vo Fínsku. My sa k nemu, ešte s jednou herňou, pridáme. Ak všetko dobre dopadne, certifikácia by mala prebehnúť v septembri. Potom budeme schopní organizovať celoeurópske školenia. Pomôže nám to zvýšiť povedomie o akadémii nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.“

Jedným z cieľov, ktorý si Martin Štěpánek stanovil, je zvýšenie povedomia o bowlingu medzi verejnosťou. Hlavnými prostriedkami na jeho dosiahnutie je osem špičkových dráh s mazačkami, ktoré Bowling Academy radia medzi top európske herne.

„Bowling je šport, v ktorom záleží na alchýmii. Do hry vstupuje nielen fyzická príprava či technika, ale aj parametre ako povrch gule a mazanie dráhy, ktoré môže byť zakaždým iné. Zároveň je to však šport pre všetkých, bez rozdielu pohlavia, veku či kondície.

My sme sa rozhodli pre vybavenie, ktoré je jednoduchšie a rýchlo stavia kolky. Je padavejšie, takže ľudia na tom hrajú lepšie výsledky. Navyše, máme softvéry, ktoré umožňujú ľudom zábavnejšiu formu. K takýmto dráham a mazaniu sme sa priklonili, lebo chceme verejnosť pritiahnuť k bowlingu. Keby sme im dali zložité dráhy, zložité mazanie, tento šport by sme im otrávili.“

V priestoroch Bowling Academy sa nachádza aj certifikovaný ProShop. (zdroj: BOWLING ACADEMY)

Bowlingom pripraviť deti do života

Jedinečnosť žilinskej Bowling Academy sa však netýka len bowlingu. Hlavný otec myšlienky prichádza s ďalšími nápadmi, ktoré jej fungovanie obohatia.

„Keďže robíme s malými deťmi, chceme dbať aj na zdravotné hľadisko. Máme v pláne spolupracovať s lekármi či s fyzioterapeutmi. Nemôže to byť len o tom, že im dáme do ruky gule a budeme ich učiť hrať. To nestačí,“ mieni Martin Štěpánek.

„Chceme, aby boli pripravené do života. Aby získali návyky, vďaka ktorým budú úspešné v reálnom živote. Keď niečo robíte opakovanie, môže to mať vplyv na vaše zdravie. Ja zastávam teóriu, že vrcholový šport sa dá robiť veľmi dobre, veľmi dlho a veľmi kvalitne bez toho, aby sa vám niečo prihodilo. Ale deti si to neuvedomujú. Ak chceme, aby to dobre dopadlo, musíme im v tom pomôcť. A oni si v tridsiatke povedia, aha, tak takto tie veci dávali zmysel.“

Priestory Bowling Academy sú vhodné na rôzne oslavy, teambuildingy či firemné školenia. (zdroj: BOWLING ACADEMY)

Popri práci, Bowling Academy a rodine Martinovi Štěpánkovi už veľa času neostáva. Snaží sa ho však využiť na maximum a ako hovorí, hoci je to náročné, dá sa to urobiť tak, aby jednotlivé skupiny netrpeli. Po ročnej pauze spôsobenej zranením sa dokonca takmer každý večer dostane aj na dráhu. Ešte stále je i aktívnym hráčom, ktorý svoje hobby premenil na jedinečné športové podnikanie.

„Je to biznis ako každý iný, aj keď v mnohom špecifický. Nie je to krčma či reštaurácia, pri tomto musíte mať znalosť. Keď ju nemáte, ľahko sa môže stať, že budete v strate. Za ten čas, čo sa venujem bowlingu, som videl veľa herní, kde mali veľké oči a nedopadlo to dobre.

Musíte to vedieť dobre poskladať, dať tomu pridanú hodnotu v podobe ďalších aktivít. Nemôžete automaticky očakávať, že ľudia budú chodiť iba k vám. Sám dnes nedokážem povedať, či budeme úspešní alebo nie. To ukáže čas. Myslím si, že model je vymyslený dobre, ale realita to preverí,“ uzatvára.