Juniori sa učia od skúsenejších na ceste medzi najlepšiu štvoricu

Volejbalové mužstvo VO AC UNIZA Žilina je v aktuálnej sezóne mixom mladých a starších hráčov.

26. nov 2019 o 20:50 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Vydarený dvojzápas v sobotu odohrali volejbalisti VO AC UNIZA Žilina. V športovej hale Stavbár na Bôriku privítali v 7. kole prvej ligy celok VK Nové Mesto nad Váhom a po výhrach 3:0 a 3:1 získali do tabuľky ďalšie cenné body.

Najmä záverečný set druhého duelu priniesol gradujúcu drámu. Domáci otáčali skóre vo svoj prospech, čo sa im nakoniec i podarilo a súpera, ktorý sa pred týmto kolom nachádzal o dve priečky vyššie ako Žilinčania, zdolali.

„Takéto závery tu nemáme bežne. Predtým sme tu mali dvoch relatívne slabších súperov. Myslím si, že Nové Mesto je najťažším súperom, aký tu v tejto sezóne hral,“ vyzdvihol kvality súpera žilinský tréner Zdenek Hauer.

"Čo sa týka skóre, prvý zápas vyzeral jednoznačne. Ale ani ten nebol jednoduchý. Sety boli zo začiatku veľmi vyrovnané. Do stavu 15:15 sa to ťahalo vždy bod po bode a potom prišiel zlom. Nové Mesto je kvalitný súper s dobrými hráčmi, takže to bol boj o každú loptu," ponúkol hráčsky pohľad Peter Minárik.

Mix skúsených hráčov a mladíkov

Pod víťazstvo žilinského celku sa podľa trénera domácich podpísalo viacero aspektov: „Štyri zápasy v tejto sezóne sme prehrali, lebo sme nemali Maťa Jančuru. S ním naša herná kvalita rastie o dvesto percent. Dnes sme však boli celkovo lepší. Obrovský rozdiel bol na nahrávke. Veľmi nám pomohlo i to, že sa vrátil skúsený Peťo Minárik. Nestálo to teda na mladých hráčoch. Na ihrisku boli i starší matadori, ktorí už majú niečo odohraté, ako Peťo či Ľubo Kysela.“