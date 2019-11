Dobrý grafik je dnes kreatívcom aj záchrancom

Zatiaľ čo pár rokov dozadu bolo nepredstaviteľné, aby sa noviny zalamovali do finálnej podoby mimo prostredia redakcie, dnes sa to dá aj z pohodlia domova. Manipuláciu s olovenými literami vystriedala svižná práca s grafickým programom.

26. nov 2019 o 0:00

Redakcie bez grafikov

V časoch pred počítačmi bola profesia sadzača nesmierne prácna a náročná na trpezlivosť. Z redakcie novín odchádzali fotografie a strojom písané texty. Vizuál čísla novín sa zhotovoval v tlačiarňach za neodmysliteľnej spolupráce korektora a sadzača, a to ručne pomocou sadzadla a olovených litier. Sadzač musel ovládať retuš diapozitívov prostredníctvom retušovacej farby. Príprava tlačových platní sa robila na presvetľovacích pultoch. A to všetko v časovom strese, ktorý k novinárskemu remeslu jednoducho patrí. Montáž bola svojím spôsobom umenie.

S príchodom počítačov a príslušných Desktop publishing (DTP) programov sa práca zjednodušila a presunula do redakcií. No stále bola nutná kooperácia grafika a redaktora v rámci jedného tímu. Zmena nastala po zavedení interného redakčného systému vo vydavateľstvách. Novinári majú v ňom definované rubriky a sekcie, do ktorých nalievajú text, tak aby tam zapadal po obsahovej aj vizuálnej stránke. Grafik takto pripravený obsah upravuje po typografickej stránke. Výsledkom je aj benefit, že grafici už nie sú viazaní na prostredie redakcie.

Grafici počas návštevy tlačiarne Petit Press v Bratislave (zdroj: FABRIKANAGRAFIKU.SK)

Až 1 000 novinových strán týždenne

Práca DTP grafika však nie je vôbec jednoduchá. Mnohé činnosti technika zjednodušila, ale o to viac stúpli nároky na grafické prevedenie. Tlačoví škriatkovia sú už v dnešnej dobe neprípustné tabu. Kladie sa zvýšený dôraz na vizuálnu stránku publikácií, na termíny, komunikáciu s klientom a redaktorom, zapracovanie korektúr, zodpovednosť za grafické spracovanie, spoluprácu s tlačiarom, kompletizáciu strán.

Prácu grafikov verejnosť často prehliada, pričom práve oni sú tí, ktorí ovplyvňujú najviac stret čitateľa s médiom. Noviny nie sú len dielom žurnalistov. Grafické spracovanie titulnej strany, správne umiestnenie článkov či inzercie rozhodujú o tom, či si noviny nájdu cestu do rúk čitateľa. Grafické zázraky robia často len pár hodín pred uzávierkou do tlače. Skúsený DTP grafik je neoceniteľný záchranca nervov pre všetkých publisherov.

Jeden zručný človek zvládne to, čo kedysi celé tímy. Príkladom je 8 šikovných zamestnancov M KREO studio, ktorí zalamujú 22 titulov najčítanejších regionálnych novín MY, 31 titulov bezplatných schránkových novín ECHO, 4 tituly schránkových novín Pardon, Zajtrajšie noviny, množstvo inzercie, komerčných reklám, brožúr, interných časopisov a iných novín.

Prechod z kancelárie na home office grafici uvítali (zdroj: FABRIKANAGRAFIKU.SK)

Práca z domu aj v nedeľu

Novinoví grafici pracujú vždy aj cez víkendy. Tento aspekt technika neovplyvní, keďže prioritou je aktuálnosť ponúkaného obsahu, napríklad aj kvôli športovým výsledkom, na ktoré čakajú nadšenci v trafikách už v pondelok skoro ráno.

"Práca grafika je veľmi pestrá a krásna, zároveň však aj veľmi časovo náročná, vzhľadom na množstvo uzávierok. Je veľmi dôležité si udržať sústredenie, pretože by vznikali zbytočné chyby. K tomu neodmysliteľne patrí káva, ale aj pohyb. Keď sa v týždni naskytne nejaká príležitosť na šport alebo prechádzku, treba to využiť. Zároveň to aj podporuje tvorivé myslenie, čo k tejto práci neodmysliteľne patrí. Veľmi pozitívnou zmenou bol prechod z kancelárie na home office. Mám tu pracovné prostredie aké chcem a potrebujem, bez zbytočných rušivých vplyvov. Všetko mi chodí online, takže sa môžem plne venovať tomu, čo mám aktuálne rozpracované a po dokončení sa venujem nasledovnej úlohe,“ hovorí Martin Škorvánek, grafik z M KREO studio.

Práca z domu je pre neho zmenou, ktorá umožňuje lepšie si manažovať čas, odpadla potreba chodiť po večeroch do redakcie. „Uzávierky sú často večer, takže časová úspora je značná. Na tejto práci ma najviac baví, že každý deň je úplne iný, nové problémy, nové výzvy, pri ktorých sa musím spoľahnúť hlavne sám na seba. Je tu možnosť a potreba stále sa učiť nové veci,“ doplnil Martin Škorvánek.

Tím grafického štúdia M KREO studio je zostavený z dlhoročných novinových grafikov. Ich novinová minulosť je nespornou výhodou aj v komerčnej brandži. Svoju prácu vykonávajú rýchlo, kvalitne a zodpovedne.

“ V regióne sme doma a tu sme silní. Máme tím kvalitných grafikov roztrúsených po celom Slovensku a veríme, že môžeme fungovať doslova ako fabrika na grafiku. Našim klientom ponúkame predovšetkým knihy, brožúry, noviny, firemné tlačoviny a iné grafické služby „ Monika Janigová

Grafické služby ponúkajú všetkým

„V regióne sme doma a tu sme silní. Máme tím kvalitných grafikov roztrúsených po celom Slovensku a veríme, že môžeme fungovať doslova ako fabrika na grafiku. Našim klientom ponúkame predovšetkým knihy, brožúry, noviny, firemné tlačoviny a iné grafické služby,“ dodáva Monika Janigová, šéfka M KREO studio, ktorá už 11 rokov vedie aj komunikačnú agentúru M KREO.

Služby grafického štúdia využíva vydavateľský dom Petit Press, Národné osvetové centrum, Obchodné centrum Mirage, Oblastný futbalový zväz v Žiline, ale aj v Nitre a mnoho ďalších. Z „Fabriky na grafiku“ vyšla nedávno brožúrka pre mesto Šaľa k oslave 30 rokov nežnej revolúcie. Ponuku grafických prác si môžete pozrieť na webe www.fabrikanagrafiku.sk.

Ako hodnotia zmeny v svojom remesle grafici z Fabriky na grafiku?

„Za posledných 15 rokov vidím hlavný pokrok v oblasti IT technológií, či už väčším výkonom pracovných staníc, alebo aj vývojom prepracovanejšieho softvéru. Tým vnímam efektívnejšie využitie času pri spracovaní dát,“ hovorí Peter Karovič.

„Počítače sú oveľa prístupnejšie ako kedysi, programy prepracovanejšie. Takže oveľa viac ľudí má možnosť priučiť sa grafike. Na jednej strane je to super, pretože každý má možnosť venovať sa tomu, čo ho baví. Na druhej strane sa pomaly dostávame do situácie, že každý, kto má nainštalovaný skicár, má pocit, že rozumie DTP. Tak, ako každý majiteľ smartfónu má pocit, že je fotograf,“ poznamenal Tomáš Köppl.

„Oproti minulosti je veľa procesov zautomatizovaných. Vďaka internetu nie je problém nájsť to, čo potrebujem. Stále však platí, že pre túto profesiu by mal byť človek kreatívny a mal by mať pevné nervy, pretože ´klient má vždy pravdu´,“ doplnil Miroslav Samák.

„Home office oceňujem hlavne pri neskorých uzávierkach. S redaktormi som v kontakte cez e-maily, či telefón. Vďaka internému redakčnému systému mám možnosť nazerať na aktuálny obsah novín online. Takáto forma práce šetrí môj čas,“ vysvetľuje Dušan Darovec.

„Za ostatných 15 rokov sa zmenili najmä nároky klientov. Kedysi stačilo, že je klient v novinách, dnes musí mať vizuál ideu, nápad a najlepšie aj príbeh, aby sa odlíšil od konkurencie. Jednoducho, tento segment sa viac profesionalizuje. Na marketingu jednotlivých značiek často robia celé tímy,“ hovorí Hanka Karolyová.

„V minulosti sa pri výrobe inzercie a reklamy využívali predovšetkým rôzne kresby, cliparty a podobne. Teraz sa čoraz viac pracuje s fotografiami. Mení sa aj náplň našej práce. Vyrábame inzeráty pre print, web, ďalšie rôzne tlačoviny, bannery a podobne,“ doplnil Jaroslav Vrabček

„U firiem je badať, že grafike prikladajú väčší význam, kladú dôraz na kvalitné grafické spracovanie a nechávajú to na profesionálov. V minulých rokoch tomu tak nebolo,“ dodal Martin Škorvánek.