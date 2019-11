V Nitre sa zrodila bezgólová remíza

Šošoni po reprezentačnej prestávke odohrali ligový zápas v Nitre.

24. nov 2019 o 20:57 TASR

Prvý polčas patril ofenzívne naladenej Žiline. Už v 12. Minúte sa po spolupráci Ananga s Diazom poriadne zapotil domáci gólman, avšak, hoci s problémami, napokon dokázal vyriešiť spletitú situáciu pred svojou bránou. V 19. minúte to skúsil peknou strelou spoza šestnástky Róbert Boženík, no brankár Šípoš bravúrne vytlačil loptu na roh. Po rohovom kope šošonov nastal v šestnástke Nitry menší zmätok, v ktorom si našiel loptu hosťujúci Paur, ale z dobrej pozície prestrelil bránu.

Onedlho po peknej kombinačnej akcii hostí nebezpečne zakončoval hlavičkou Paur. Lopta len tesne minula nitriansku bránu. Obraz hry sa do konca prvého polčasu nezmenil. Žilina zo svojej útočnej snahy však nič nevyťažila a preto tímy odchádzali na prestávku za bezgólového stavu.

Do druhého polčasu opäť vstúpili lepšie Žilinčania. V 53. minúte sa po štandardnej situácii do obrovskej príležitosti dostal Filip Kaša. Jeho hlavička však skončila iba na brvne. O sedem minút neskôr sa opäť zo štandardnej situácie dostal do zakončenia Fazlagić. Jeho strela si však miesto medzi troma domácimi žrďami nenašla. Na opačnej strane sa dovtedy do najväčšej príležitosti dostali hráči Nitry v 64. minúte. Po rohovom kope sa pred malým vápnom presadil Podhorin, ale v koncovke zlyhal a skórovať sa mu nepodarilo.

V 67. minúte sa opäť o slovo prihlásili hostia. Ďuriš peknou prihrávkou našiel Boženíka, ktorý však strelu z otočky napálil priamo do gólmana Nitry. V 70. minúte sa do ďalšej vynikajúcej príležitosti dostali hráči spod Zobora. Prihrávka od Faška skončila na kopačkách Ristovskeho, ktorého strelu zvnútra šestnástky brankár Holec kryl.

V poslednej minúte riadneho hracieho času získali štandardku hostia. Do koncovky sa snažil dostať Kaša spoločne s Kiwiorom, ale napokon domáci dokázali loptu upratať do bezpečia. Medzi Nitrou a Žilinou sa tak zrodila bezgólová remíza.

FC Nitra - MŠK Žilina 0:0

Rozhodovali: Sedlák, Somoláni, Ferenc. ŽK: Bilovský (Nitra).

867 divákov.



NITRA: Šípoš - Kuník, Farkaš, Podhorin, Faško, Bilovský, Fabiš, Gatarič, Magda, Ristovski (90. M. Fábry), Chobot.

ŽILINA: Holec - Anang, Kaša, Králik, Kiwior - Káčer, Fazlagić

(88. Bernát), Diaz Paur (71. Bičachčjan), Boženík (83. Balaj), Ďuriš.

Jaroslav Kentoš, tréner MŠK Žilina: "Nitra zlepšila v posledných zápasoch svoju defenzívu. Bola kompaktná. Tá zmena systému jej pomohla. My sme dnes mali problémy s prechodom do kompaktnej defenzívy súpera. Zápas z našej strany nebol zlý a mali sme tam aj pár nebezpečných situácií. Našu ofenzívu však nemožno hodnotiť pozitívne, pretože mi tam chýbalo viac kreativity. Nepresadili sme sa cez obranný kompaktný blok súpera a to bol dôvod prečo sme dnes neuspeli. V druhom polčase sme mali dobrú šancu, no Boženík ju

nepremenil. Potom sme mali pasáž asi siedmich-ôsmich minút, kedy sme začali prehrávať osobné súboje a súper sa dostal do gólových príležitostí, no ustáli sme to. Finálnu fázu však budeme musieť zlepšiť."