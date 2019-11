V týždenníku MY Žilinské noviny sa dočítate

Aktuálne číslo nájdete už v pondelok v stánkoch, vo vybraných obchodoch aj priamo v redakcii.

24. nov 2019 o 20:36 Dominika Mariňáková

Tentoraz sme si pre vás pripravili tieto témy:

Téma z titulky: Žilinu zaplavili cudzinci. Za rok sa počet žiadateľov o prácu z cudziny v Žiline zdvojnásobil

Tiso si ulicu nezaslúži. Poslankyňa vo Varíne navrhuje jej premenovanie

Archeológovi Šichmanovi odhalili pamätnú tabuľu

Lenka Vranová odišla pred rokmi na Gemer, na Žilinu však nezabudla. Znázorňuje ju v maľbách

Zákaz parkovania dodávok na sídliskách problém nevyriešil. Majitelia dodávok ich presunuli na verejnú zeleň a iné miesta

Prinášame vám pokračovania názorov starostov miest a obcí z regiónu rok po voľbách. Aký bol? Pýtali sme sa šéfov samospráv v Jablonovom, v Strečne, v Štiavniku, v Lietavskej Svinnej-Babkove, v Nededzi, v Hvozdnici a v Súľove

Expozícia drotárstva na Budatínskom hrade má nové exponáty

Žilinskí škôlkari aj školáci bubnovali, aby upozornili na násilie

Dominik Holec za vydarený október získal honor Hráč mesiaca

S Petrom Černákom, hlavným trénerom projektu MŠK Žilina B + U19, sme sa rozprávali o jesenných zápasoch, o progrese mladých hráčov, ale aj o úrovni druhej najvyššej súťaže

Cieľom prvoligových žilinských volejbalistov je prvá štvorka. Mix skúsených hráčov a juniorov vo VO AC UNIZA Žilina funguje

V týždenníku MY Žilinské noviny nájdete i tentoraz kultúrny a knižný servis, súťaž o lístky do kina, správy z miest a obcí regiónu, fotografie prváčikov či MY Magazín s televíznym programom.