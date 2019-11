Po novej cyklotrase budú cyklisti v Žiline jazdiť už v lete 2020

V Žiline sa začalo s výstavbou novej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu. Ak nebudú vhodné podmienky, tak sa počas zimy práce zastavia.

24. nov 2019 o 10:06 Alexandra Janigová

ŽILINA. V Žiline sa začalo s výstavbou novej cyklotrasy na ľavom brehu Váhu. Žilinská župa má zámer vytvoriť cyklistický okruh medzi Vodným dielom a Budatínom. S ťažkými úpravami terénu sa začalo až na jeseň, kedy je mokro, čo spôsobuje aj blato na cestách.

„Termíny výstavby ovplyvňuje množstvo povinností, ktoré vyplývajú zo zákona. Napríklad stavebné povolenie, ktoré keď župa získala, tak vypísala súťaž na výber dodávateľa. Nasledovali kontroly a administratívne úkony, nevyhnutné pri prostriedkoch z eurofondov, z ktorých je výstavba cyklochodníka financovaná. Hneď, ako bol tento proces ukončený, bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom, ktorý následne začal so stavebnými prácami. Tie by mali trvať šesť mesiacov. V zimnom období, ak si to vyžiadajú klimatické podmienky, budú práce prerušené a pokračovať sa v nich bude na jar,“ vysvetlil dôvod načasovania Juraj Hlatký, špecialista v oblasti cyklodopravy ŽSK. Cieľom župy je, aby po novej cyklotrase mohli prví cyklisti či korčuliari jazdiť už v lete 2020.

Takmer štyri kilometre

Víťazom verejného obstarávania a dodávateľom stavebných prác je firma Cesty Nitra, a. s. „Nový úsek cyklotrasy bude dlhý 3,8 kilometra. Trasa povedie po ľavom brehu Váhu od cestného mosta ponad Váh v Žiline a napojí sa na asfaltovú komunikáciu v areáli Vodného diela Žilina.“