Slávia vo Svite víťazstvo nevybojovala

Opäť rozhodol druhý polčas.

23. nov 2019 o 20:59 Tomáš Hládek

Svit cez týždeň zvládol duel na pôde Handlovej, kde vyhral po predĺžení. Kurillovci mali po neúspešnom súboji na Spiši týždeň na prípravu, no museli si poradiť bez dvojice Špaleta – Wiggins. Súboj dvanásteho kola začali lepšie domáci, ktorí po štyroch minútach viedli o päť bodov. Potom však prebrala iniciatívu Slávia a na konci prvej štvrtiny vyhrávala o dva body. V druhej časti hry sa vedenie prelievalo z jednej strany na druhú, bodovo sa darilo najmä trojici Merešš, Jeftič a Rožnánek. Do šatní sa tak šlo za stavu 46:48.

Podobne ako v Spišskej Novej Vsi, tak ani vo Svite nevyšiel žilinským basketbalistom druhý polčas stretnutia. Svit sa zásluhou dobrého vstupu do tretej časti dostal do bodového náskoku, ktorý už hostia nedokázali zmazať až do konca stretnutia. Strelecky sa darilo najmä Nesbittovi. V poslednej štvrtine sa hostia síce dotiahli na jeden bod, ale krok sa im s domácimi udržať nepodarilo. Slávia prehrala vo Svite 94:85.

Iskra Svit – BK Slávia Žilina 94:85 (19:21, 27:27, 22:16, 26:21)

SVIT: Nesbitt 20, Johnson 18, Carr 14, Monček 11, Bizub 6 (Avramovič 14, Stuteville 11, Ivan 0)

ŽILINA: Rožánek 23, Merešš 19, Dickson 10, Sapp 7, Tot 5 (Jeftič 21, Hoferica a Podhorský 0)

TH: 16/10 - 14/9, Fauly: 15 - 17, Trojky: 6 - 8, Rozhodovali: Karniš, Turček, Gacík