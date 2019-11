Tréner Škorvánek: Takto to už ďalej nejde

Facka možno pomôže, verí Húževka.

23. nov 2019 o 15:06 Tomáš Hládek

Žilinskí hokejisti premiérovo v sezóne privítali topfavorita súťaže Bratislava Capitals. Po dvoch tesných prehrách na ľade súpera dúfali žlto-zelení v dobrý výsledok aj na domácom ľade. Všetko sa však začalo rúcať v polovici prvej tretiny, keď Lackoviča najskôr po skrumáži prekonal Danišovský a o 72 sekúnd veľmi zbytočné vylúčenie Patleviča potrestal Tibor Varga.

„Vypili sme si kalich horkosti do dna. Rešpektujeme kvalitu súpera, ale nepodali sme výkon, ktorý sme chceli podať. Nekorčuľovali sme, nehrali sme do tela a nedohrávali sme súboje. Zľakli sme sa mien v zostave súpera, tak to aj dopadlo. Hrali sme zle a súper využil, čo mal,“ zhodnotil výkon svojich zverencov hlavný tréner Stanislav Škorvánek.

Peter Húževka videl príčiny prehry v nedodržiavaní pokynov, ktoré si hráči s trénermi v kabíne pred zápasom stanovili.

„Celé zle, len takto to môžem zhodnotiť. Povedali sme si, čo chceme hrať, ale vôbec sme to nehrali a nepomáhali sme si. Majú veľa hráčov, ktorí hrali extraligu a je to pomaly extraligové mužstvo. Proti nim sa musí hrať inač. Strašne veľa gólov dostaneme z predbránkového priestoru, keď si nepokryjeme hráčov. To sa nám stalo v Považskej Bystrici a aj teraz proti Capitals. Musíme tieto priestory jednoznačne čistiť a robiť to, čo máme robiť. Každý tam chce dať niečo svoje navyše a proti takémuto tímu sa takto nedá hrať. My musíme hrať jednoducho,“ ponúka možný kľúč k zlepšeniu ostrieľaný harcovník.

Žilinčanom sa absolútne nedarí v presilových hrách. Aktuálne ťahajú šnúru devätnástich presilových hier bez streleného gólu a v úspešnosti premieňania týchto situácii sú suverénne na poslednom mieste v lige.

„Trénujeme ich na dve nahrávky a strelu, ale my špekulujeme a chceme si zbytočne veľa nahrávať. Nerobíme to, čo si povieme a takto to potom dopadne. Teraz je tu zbytočná nervozita. Možno takáto facka pomôže a mužstvo si uvedomí, že treba hrať tak ako sme hrali v úvode sezóny,“ hovorí Húževka.

Bude to horšie?

Vlci schádzali do šatní po druhej tretine so šesťgólovým mankom. Pod Dubňom tak bolo zarobené na poriadny debakel. To si uvedomoval aj Škorvánek, ktorý hráčov na to v šatni upozornil.

„Povedal som im, aby sme bojovali. Na rovinu poviem, že som im hovoril, aby to neskončilo hanbou. Ďakujem divákom, že chalanom zatlieskali aj v tretej tretine za takého stavu. Tu hráči ťahajú nohy a päť hráčov bude hrať štyri zápasy za šesť dní. Neutiahneme juniorku aj hlavný tím s dvadsiatimi hráčmi. Buď sa to zmení alebo to bude horšie a horšie,“ upozornil hlavný kormidelník.

Za stavu 0:8 Vlci v útočnom pásme prepadli. Bol to však práve 43-ročný kapitán tímu, ktorý zaťal zuby a plným tempom sa vracal do obranného pásma vlkov. Mladí chalani, ktorí absolvujú ešte aj zápasy za juniorku, v záveroch zápasov už nemajú síl na rozdávanie. „Je to pre nich únavné. Tréner ich aj strieda v nasadzovaní do zápasov, ale takto sa to nedá ťahať. Keď hráme to, čo si povieme, tak vieme hrať dobre. Mladí chalani jazdia, ale musíme hrať jednoducho,“ opätovne zdôraznil Peter Húževka.

Situácia s hráčmi nenechala chladným hlavného kormidelníka mužstva, ktorý má celý tím na tréningoch k dispozícii raz do týždňa.

„Pracujeme v určitých podmienkach. Celé mužstvo sa na tréningu zíde raz do týždňa. Takto to už ďalej nejde. Buď príde päť hráčov do tohto mužstva alebo to takto bude vyzerať. V sobotu ide hrať jedenásť hráčov za juniorku a my sa zídeme na tréningu v utorok ráno. Takto sa nedá trénovať. Buď sa niečo zmení alebo budeme ešte nižšie ako sme,“ zakončil rozhorčený Škorvánek.

MsHK Žilina – Bratislava Capitals 0:8 (0:4, 0:2, 0:2)

Góly: 9. Danišovský (Smolka, Šalka), 10. Varga T. (Buc, Kalináč), 15. Smolka (Danišovský, Sloboda), 15. Surovka (Kalináč, Hudec D.), 26. Surovka (Martinelli, Varga T.), 32. Selleck (Varga R., Sloboda), 44. Buc (Kalináč, Surovka), 48. Vašaš (Sloboda, Slovák M.). Rozhodovali Smerek – Wolf a Pribula, 440 divákov. Vylúčení: 5:6. Strely na bránu: 16:37.

ŽILINA: Lackovič (15. Mikoláš) – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Patlevič, Pišoja, Dubina, Coma – Magdolen, Minárik, Markovič – Rehák D., Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Pjaták, Halama, Korbáš.

BRATISLAVA: Hamerlík – Martinelli, Bohunický, Sloboda, Biro, Jankovič, Bača, Lukáčik, Juriga – Varga T., Buc, Varga R. – Selleck, Slovák M., Vašaš – Hudec D., Kalináč, Surovka – Šalka, Smolka, Danišovský.