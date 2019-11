Od Žilinčanov chcú vytiahnuť ďalší poplatok. Radnica navrhuje spoplatniť novostavby

V žilinskom regióne zaviedla miestny poplatok za rozvoj samospráva mesta Rajecké Teplice, Gbeľany, Horný Hričov a Dolný Hričov.

20. nov 2019 o 9:23 Branislav Koscelník

ŽILINA. Stavba domu sa môže Žilinčanom nečakane predražiť. Mesto chce už po druhýkrát presadiť poplatok za rozvoj. Z peňaženiek malých stavebníkov môže jednorazový poplatok vytiahnuť aj viac ako tisíc eur. Za svoje novostavby však v prípade, že návrh prejde, zaplatia aj podnikatelia a investori do priemyselných a poľnohospodárskych objektov. Môže ísť o desaťtisíce eur.

Podľa návrhu, ktorý vypracovala radnica, by so získaním stavebného povolenia dostal stavebník a investor aj povinnosť zaplatiť poplatok. Za každý meter štvorcový si mesto chce vypýtať 10 eur.

Nový zdroj príjmov do mestského rozpočtu je ďalšou reakciou na vládne opatrenia, ktoré len v prípade Žiliny priniesli päťmiliónovú sekeru. Mesto si však z výberu poplatku veľmi nepomôže.

Primátor Peter Fiabáne priznáva, že o nastavení podmienok i o tom, či má návrh vôbec význam, sa ešte zvedie boj.

„Dali sme to do balíka v kontexte všetkých vecí, ktoré potrebujeme v meste riešiť a sanovať vzhľadom na výpadky v rozpočte. Cítim z poslancov, že nie sú s tým úplne stotožnení. Očakávam debatu o zmysluplnosti návrhu, o tom, aký to bude mať význam, čo prinesie do rozpočtu, kam peniaze pôjdu, či ich budeme účelovo viazať,“ otvára niektoré otázniky primátor Fiabáne.

Nie do sociálneho bývania

Poplatok za rozvoj by mal slúžiť ako kompenzácia nákladov, ktoré má samospráva v čase stavebného rozmachu. Tam, kde je nová výstavba, musí totiž mesto investovať do technickej a občianskej infraštruktúry, vzniká tlak na rozširovanie škôlok a škôl, športovísk, verejných parkov, či verejného osvetlenia. Aby dával poplatok zmysel, vybrané peniaze by sa mali vrátiť do územia, ktoré je zasiahnuté stavebnými aktivitami.