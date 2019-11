Nová výzva, nové miesto v šatni. Pre Jakuba Paura bol návrat pod Dubeň jednoduchý

Odchovanec MŠK Žilina uvažoval pred sezónou aj o pôsobení v zahraničí, napokon však z toho vzišlo.

19. nov 2019 o 15:31 Dominika Mariňáková

Po troch rokoch strávených v AS Trenčín sa vrátil domov, pod Dubeň. Chvíľu trvalo, kým opäť naskočil za A-tím, pre klubové média však po októbrovom zápase s Michalovcami priznal, že keď vybehol na trávnik, mal zimomriavky.

S Jakubom Paurom sme sa rozprávali o jeho návrate do Žiliny, o bývalých spoluhráčoch z Akadémie MŠK Žilina, ale aj o súčasných výkonoch žltozelených.

Zhovárame sa počas reprezentačnej prestávky, navyše, B-tímu už skončila jesenná časť. V kabíne je teraz zrejme veľa miesta, však?

"Momentálne sme na tréningu ôsmi (úsmev). Takže áno, je to tu dosť voľné. Ale tréningový proces pokračuje tak, akoby tu boli všetci. Chalani nám síce chýbajú, ale trénujeme normálne. Naši tréneri sú dosť kreatívni a vymýšľajú tréningy aj pre takýto počet. Hráme štyria na štyroch alebo traja na troch. Dajú sa robiť aj prihrávkové cvičenia, takže nejaký veľký rozdiel v tom nie je."

Keď ste sa v lete vrátili do MŠK, čakalo na vás v šatni vaše staré miesto alebo ste si museli hľadať nové?

"Nečakalo na mňa. Myslím, že teraz tam sedí Paťo Myslovič alebo Kubo Kiwior. Ale povedal som si, že som v podstate nový hráč, čaká na mňa nová výzva, tak zvolím aj nové miesto."

Ešte pred príchodom do MŠK Žilina ste rokovali aj o svojom prvom zahraničnom angažmáne. Na čom to napokon padlo?

"Išlo o kluby z Maďarska, Poľska či Českej republiky. Najzreteľnejšie sa javilo Poľsko, už som tam i strávil štyri dni. Nakoniec to však stroskotalo na nezhodách a veciach okolo zmluvy."

Ako prišlo k návratu do Žiliny?

"Stretol som sa s pánom Antošíkom a rozprávali sme sa, či by bola nejaká možnosť návratu. Boli tomu naklonení, takisto aj ja a som veľmi vďačný, že to vyšlo."

Čo zavážilo pri vašom rozhodovaní?

"Zahraničie bolo pre mňa výzvou, ale za tie štyri dni, čo som tam strávil, som si uvedomil, že to nie je pre mňa niečo extra. Prostredie, ktoré poznám, mi asi viac vyhovuje. Preto som rád, že som tu. Prežil som tu krásne roky a vracalo sa mi veľmi jednoducho."

Žilina má špecifický štýl futbal, je význačná prácou s mládežou. Vy ste pôsobili v klube AS Trenčín, ktorý má takisto svoju akadémiu This is my sen. Vnímali ste nejaké paralely medzi Žilinou a Trenčínom?