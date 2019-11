Žilinskí karatisti s bohatou medailovou žatvou

Žilinčania sa zúčastnili rôznych podujatí vo viacerých kategóriách.

16. nov 2019 o 22:05 Karate klub Žilina

Mladí karatisti z Karate klubu Žilina mali v uplynulom období na programe množstvo súťaží. Zúčastnili sa podujatí v Trstenej, v Ostrave, v Bratislave či v Ľubovni a veru, neostali len v roli štatistov. Dovedna získali 34 pódiových umiestnení.

Trstenský pohár v karate, XXII. ročník

1. miesto: Broďani Alexander (kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45 kg pokročilí), Buček Jakub (kata chlapci 6-7 rokov začiatočníci), Hrnková Sarah (kumite staršie juniorky 18-20 rokov do 68 kg), Králik Tomáš (kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 55 kg pokročilí), Pechota Jakub (kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40 kg pokročilí).

2. miesto: Bodnár Oliver (kata mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí), Broďaniová Viktória (kata kadetky 14-15 rokov), Bytčanek Stella (kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 50 kg pokročilé), Dudjaková Sara (kumite juniorky 16-17 rokov nad 59 kg),

Kampa Martin (kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 34 kg), Kočuta Michal (kumite kadeti 14-15 rokov do 57 kg), Kožák Karol (kumite juniori 16-17 rokov do 68 kg), Krempaský Martin (kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40 kg), Vrabcová Veronika (kata staršie žiačky 10-11 rokov pokročilé).

3. miesto: Bodnár Oliver (kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30 kg), Dršková Nella (kata mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky), Jasenka Jonáš (kumite chlapci 6-7 rokov do 22 kg), Nováková Monika (kumite kadetky 14-15 rokov do 54 kg), Vaščáková Romana (kumite juniorky 16-17 rokov nad 59 kg), Vrabcová Veronika (kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35 kg).

Grand Prix Ostrava

1. miesto: Kočuta Michal (kumite dorastenci - 55 kg), Králik Tomáš (kumite mladší dorastenci - 60 kg).

2. miesto: Krempaský Martin (kumite starší žiaci - 41 kg).

3. miesto: Buček Jakub (kata chlapci 8-9-roční, začiatočníci). Nováková Monika (kumite dorastenky - 55 kg), Vrabcová Veronika (kumite staršie žiačky - 35 kg),

Bytčanek Stella (kumite mladšie dorastenky - 50 kg), Bodnár Oliver (kumite chlapci 8-9 roční - 32 kg).

Otvorené Majstrovstvá ZsZK mladších a starších dorastencov, juniorov a U21, 1. kolo pohára

3. miesto: Buček Jakub (kata mladší žiaci 8-9 rokov začiatočníci a kata chlapci 6-7 rokov začiatočníci), Kozák Karol (kumite juniori 16-17 rokov do 68 kg).

1. kolo Bratislavského pohára v karate

1. miesto: Buček Jakub (kata chlapci 6-7 rokov začiatočníci a agility chlapci 6-roční).

Ľubovňa Open Cup 2019

3. miesto: Dršková Nella (kata mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky).