Išiel som pomôcť spoluhráčovi, vysvetľoval Samuel Rehák

Mladému útočníkovi k hetriku Gordieho Howea napokon chýbala len asistencia.

16. nov 2019 o 11:30 Dominika Mariňáková

Samuel Rehák si to v závere zápasu rozdal s Dávidom Boldižárom.(Zdroj: DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK)

MsHK Žilina - HK Spišská Nová Ves 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Góly a asistencie: 39. Zahradník (Macek, Dlugoš), 53. Rehák Samuel (Macek, Markovič) – 24. Ondov (Koky, Vantroba). Rozhodovali: Tornay, Vall, Riš. 311 divákov. ŽILINA: Mikoláš (Lackovič) – Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Dlugoš, Pišoja, Housa, Coma – Rehák S., Minárik, Markovič (A) – Rehák D., Húževka (C), Ondruš – Macek (A), Prášil, Zahradník – Pjatak, Valášek, Gálik. SNV: Rabčan (Nagy) – Boldižár, Cibák, Chovanec, Alvo, Vantroba, Štefánik, Knižka, Bača – Novák, Vartovník, Kövér – Badalian, Koky, Ondov – Havrila, Halász, Findura – Polomský, Ludányi, Novák I.

Stopli nepriaznivú sériu. Hokejisti MsHK Žilina po troch prehrách za sebou nastúpili v piatok na domáci duel proti Spišskej Novej Vsi. Hoci museli otáčať nepriaznivý stav, zápas napokon skončil zdarne v ich prospech.

Vyrovnali v oslabení

Po bezgólovej prvej tretine prvýkrát udreli v prostrednej časti hry hostia. V závere 24. minúty využil neistú rozohrávku Žilinčanov Marko Ondov a blafákom poslal svoj tím do vedenia. O pätnásť minút neskôr mohli Spišskonovovešťania v presilovke zvýšiť, zahrmelo však na opačnej strane. Matej Macek našiel ideálnou prihrávkou Samuela Zahradníka a ten vo vlastnom oslabení vyrovnal.

„Zase to bol vyrovnaný zápas, v ktorom sme neboli slabším mužstvom. Takéto zápasy sa nám na domácej pôde opakujú. Sme v nich lepším tímom, ale nepadajú nám góly. Mali sme aj smolu, ale na to sa nechcem vyhovárať. Tie stretnutia sme nezvládli. Dnes sa nám podarilo vyhrať a takéto víťazstvo si ceníme. Niekedy je lepšie vyhrať po takomto priebehu ako zvíťaziť 5:0. Bolo to ubojované, na emóciách a sme veľmi šťastní,“ porovnal posledné duely Stanislav Škorvánek, tréner MsHK Žilina.

Takmer hetrik Gordieho Howea

O víťazstve napokon rozhodol Samuel Rehák. Sedemnásťročný útočník stál v tretej tretine na konci kombinácie počas presilovej hry a poslal puk za chrbát brankára Eugena Rabčana. „Všetky tri tretiny sme hrali dobre. Mali sme na nich, myslím, že sme boli lepší ako oni. Našťastie, ten gól tam padol. Zhodou okolností práve v presilovke, keď sme ho potrebovali dať,“ povedal mladý hokejista.