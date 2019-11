Ryba Žilina zvyšuje chuť na tresku aj cez veľkú SMS súťaž

Kúp tresku, pošli esemesku a vyhraj!

15. nov 2019 o 12:38

Zlatá rybka ako symbol najväčšieho výrobcu najznámejšej rybej špeciality na Slovensku prináša (nielen) pred Vianocami šancu vyhrať každý týždeň dvakrát 1 000 eur a zadovážiť si za to darčeky podľa svojho želania. Ryba Žilina spúšťa od 18. novembra súťaž, ktorou motivuje ku kúpe akejkoľvek tresky svojej značky. Spolu 25 šťastlivcom, ktorí odošlú súťažnú SMS a odložia si bloček, rozdá postupne až do februára finančné výhry v hodnote 30-tisíc eur.

Žilinský výrobca tresky sa po pol roku prihovára svojim verným zákazníkom novou komunikačnou iniciatívou. Práve spustenou súťažou ich motivuje k intenzívnejšiemu vychutnávaniu si obľúbenej rybej delikatesy aj extra možnosťou získať vďaka treske aj niečo väčšie, po čom túžia. Zároveň ňou predstavuje po prvýkrát v celoslovenskej kampani svoje kompletné portfólio produktov tresky, ktoré aktuálne rozšírila o dve novinky.

„U nás v Žiline je prvoradou hodnotou byť vo výrobe verní svojmu poslaniu. A tým je vyrábať legendárnu tresku, ako si ju pamätajú naši rodičia a zároveň v nej ponúkať konkurencieschopnú alternatívu na pultoch moderných potravín rýchleho občerstvenia. Preto má dnes naša treska vďaka investíciám do nových technológií a reorganizácie výroby až o 40 % menej prídavných látok v porovnaní s receptúrou spred 5 rokov,“ hovorí generálny riaditeľ Ryba Žilina Michal Britvík a dodáva: „Preferencie Slovákov pri výbere potravín sú však stále rôznorodejšie. Ako inovatívny líder v segmente chceme ponúkať alternatívy aj pre tých, ktorí si chcú tresku vychutnať inak. Preto sme tento rok uviedli dve úplne nové verzie, aké tu doteraz neboli. Touto kampaňou chceme Slovákom celú rozšírenú rodinu tresiek ukázať a zároveň ich motivovať, aby sa do našich špecialít púšťali ešte častejšie.“

Treska opäť prichádza s vianočnou súťažou. (zdroj: RYBA ŽILINA)

Ako to funguje

Do súťaže „Kúp TRESKU, pošli SMSKU a vyhraj!“ sa zákazníci zapájajú na základe kúpy akejkoľvek tresky značky PRETO Ryba Žilina, a to akejkoľvek gramáže či nákupu v tégliku alebo cez pult v sieti TreskaBar. Popri štandardnej „Treske“ a najobľúbenejšej „Treske Exklusiv“ sa do hry dostali aj spomínané novinky – „Žilinská treska“ namiešaná pre milovníkov pikantnejších chutí a svieža „Perfish Treska s jogurtom“ obsahujúca pravý smotanový jogurt. Šanca na výhru sa vzťahuje aj na duo kombinácie tresky s lahôdkovými šalátmi.

Do žrebovania o výhry bude zaradený každý, kto pošle SMS v tvare TRESKA ZILINA na 707 v hodnote 1 euro. Súťaž trvá 12 týždňov a zo všetkých doručených SMS vždy od pondelka do nedele za v tomto istom čase zrealizované nákupy vyžrebuje Ryba Žilina dvoch zákazníkov, ktorí získajú po preukázaní sa odloženým bločkom za nákup finančnú výhru 1 000 eur. V prípade, že v danom týždni zakúpia viac produktov tresky a toto číslo doplnia do tvaru súťažnej SMS, sa šance na výhru výrazne zvyšujú. SMS, v ktorej zákazník uvedie väčší počet zakúpených tresiek, sa dostáva do žrebovania rádovo až desaťnásobkom daného počtu. Maximálne množstvo uznaných produktov tresky na jednom bločku je pritom 10. Okrem dokopy 24 výhercov, ktorí budú známi postupne v týždenných súťažných cykloch, vzíde na konci súťaže spomedzi všetkých zaslaných SMS jeden zákazník, ktorý si prilepší sumou až 6 000 eur. Preto sa oplatí odkladať si bločky až do konca. Súťaž trvá od 18. novembra do 9. februára 2020.

Komunikačné nosiče

Na súťaž upozorňujú na niektorých verziách výrobkov tresky aj limitované viečka a kampaň bude výrazne podporená doplnkovou POS komunikáciou. S výzvou skúsiť svoje šťastie za nákup akejkoľvek tresky zo Žiliny sa budú zákazníci stretávať aj v printovej inzercii, na sociálnych sieťach a tiež v partnerskom rádiu Expres. Z OOH nosičov bude kampaň doplnená aj o vizuály v MHD vo vybraných mestách.